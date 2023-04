Bissau: Duas coligações e 22 partidos entregam candidaturas

Duas coligações e 22 partidos entregaram no Supremo Tribunal de Justiça candidaturas às eleições legislativas de 04 de junho na Guiné-Bissau, disse o secretário-geral daquela instância judicial, João André da Silva, esta quarta-feira (05.04).

"Entregaram duas coligações, uma primeira constituída pelo PAIGC, e há uma segunda coligação que inclui o PDD e o PNP, as restantes são de 22 partidos", disse João André da Silva.

O prazo para entrega da lista de deputados a candidatos às legislativas de 04 de junho deveria ter terminado na terça-feira, mas fonte do Supremo Tribunal de Justiça disse que o prazo foi prolongado até ao final da manhã desta quarta-feira.

Apreciação arranca na próxima semana

"O que vai acontecer agora é que o conjunto do plenário dos juízes conselheiros vai debruçar-se sobre as candidaturas apresentadas para verificarem a sua conformidade com a lei, nomeadamente se todos os documentos estão juntos, se não tiverem as partes são notificadas para vir corrigir irregularidades", explicou João André Silva.

Segundo o secretário-geral do Supremo Tribunal de Justiça, a apreciação das candidaturas deverá começar a ser feita na segunda-feira.

"Depois são publicadas as listas provisórias, período durante a qual serão feitas as correções, e depois serão publicadas as listas definitivas", disse.

A Guiné-Bissau realiza legislativas em 04 de junho.

A campanha eleitoral para o escrutínio deverá decorrer entre 13 de maio e 02 de junho.