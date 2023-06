CNE adia divulgação dos resultados das eleições

Em comunicado, datado de 6 junho, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau anuncia que a publicação de resultados nacionais só terá lugar na quinta-feira (08.06).

A CNE diz-se "ciente e consciente da ansiedade do povo guineense" em conhecer os resultados das eleições legislativas de domingo. No entanto, ainda estão em curso "démarches finais do tratamento e compilação das atas dos apuramentos regionais", lê-se ainda no documento.

Uma fonte do órgão eleitoral explicou à DW que, neste momento, decorre não só o apuramento dos dados regionais, como também a resolução de "litígios eleitorais".

A Comissão Nacional de Eleições tinha agendado para esta quarta-feira o anúncio dos resultados provisórios das sétimas eleições legislativas. A generalidade dos observadores internacionais destacados para acompanhar a votação considera que o pleito decorreu com "civismo" e sem incidentes graves que possam manchar a credibilidade da eleição.

A votação decorreu no domingo dentro e fora da Guiné-Bissau Foto: picture-alliance/Xinhua/X. Jianqiao

Quase 900 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas para escolher os próximos 102 deputados da Assembleia Nacional Popular, dissolvida em maio de 2022 pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló. 20 partidos políticos e duas coligações participaram na corrida eleitoral.

A coligação PAI - Terra Ranka, liderada por Domingos Simões Pereira, também presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), disse na segunda-feira ter vencido o escrutínio com maioria absoluta.