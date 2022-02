Guerra na Ucrânia

A Rússia invadiu a Ucrânia após reconhecer a independência de regiões separatistas. Presidente Vladimir Putin quer "desmilitarizar" o país. Mas líder ucraniano, Volodimir Zelenski, jura que a Ucrânia não se renderá.

A Europa está novamente em guerra. A 24 de fevereiro, a Ucrânia acordou ao som de explosões. Tanques russos invadiram o país, e há confrontos nas ruas entre soldados russos e ucranianos. O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que, com esta "operação militar especial", a sua única pretensão é "desmilitarizar" o país. Mas a Ucrânia, a União Europeia e os EUA afirmam que se trata claramente de uma ocupação, e acusam Putin de violar o direito internacional ao levar a cabo uma guerra injustificada pelo controlo do Governo de Kiev. Acompanhe aqui as últimas notícias sobre o conflito.