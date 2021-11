Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

Combate à desnutrição no Gana

O Gana é abençoado com uma variedade de alimentos básicos produzidos localmente, mas a anemia na gravidez, subnutrição e atrofiamento continuam a prevalecer nas comunidades pobres. Os peritos de saúde atribuem o problema à incapacidade da família fazer dietas equilibradas. Jovens enfermeiras em Pelungu, no leste do Gana, ensinam as mulheres a extrairem o máximo de nutrientes dos alimentos.