EUA: Kamala roubará a cena na Convenção Democrata?

Arrancou esta noite, na cidade norte-americana de Chicago, a Convenção Nacional Democrata, que decorre até quinta-feira. Os próximos quatro dias marcam a passagem de testemunho de Joe Biden, Presidente dos EUA, para a sua vice, Kamala Harris, na corrida às eleições presidenciais de 5 de novembro.

Para grande surpresa de todos os que encheram as bancadas do famoso United Center, fugindo ao guião previsto pela organização do congresso, Kamala Harris apareceu no palco, ao som de "Freedom", e recebeu a primeira grande ovação da noite.

"Boa noite, é tão bom estar com toda a gente esta noite neste salão e com toda a gente em casa. Esta vai ser uma ótima semana.”

A primeira mensagem política foi dirigida a Joe Biden.

"Quero dar o pontapé de saída celebrando o nosso incrível Presidente, Joe Biden, que discursará mais tarde esta noite. Joe, obrigado pela tua liderança histórica, pela tua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que continuarás a fazer. Estamos-lhe eternamente gratos.”

Renúncia de Biden

A 25 de abril deste ano, Biden havia anunciado a sua recandidatura à Casa Branca. No entanto, a intenção durou menos de dois meses.

A 21 de julho, o atual Presidente dos EUA desistiu de ir a votos nas eleições presidenciais de 5 de novembro, muito pressionado por aliados, financiadores e renomados apoiantes do partido, após uma atuação pouco conseguida no debate contra o candidato republicano, Donald Trump, a 27 de junho.

Horas depois da renúncia de Biden, Kamala Harris surgiu como a substituta à altura, recomendada e apoiada pelo próprio Joe Biden.

Foram várias as personalidades da vida política, económica, social e até desportiva norte-americana que discursaram no United Center.

Mensagem de Clinton

Hillary Clinton, que foi a votos contra Trump em 2016, perdendo para o candidato republicano, discursou em Chicago e mandou um recado ao candidato republicano:

"Donald Trump adormeceu no seu próprio julgamento e, quando acordou, fez o seu próprio tipo de história, sendo a primeira pessoa a concorrer à presidência com 34 condenações por crimes.”

A esposa de Bill Clinton, o 42.º Presidente dos EUA, entre 1993 e 2001, afirmou que Kamala tem Donald Trump bem estudado:

"Do outro lado do teto de vidro, está Kamala Harris a levantar a mão e a fazer o juramento de posse como 47.ª Presidente dos Estados Unidos. Por isso, não é de surpreender que ele (Donald Trump) esteja a mentir sobre o currículo de Kamala. Ele está a gozar com o nome dela e com o seu riso. Parece-me familiar. Mas agora temo-lo em fuga.”

Manifestações em Chicago

Como é já tradicional em qualquer evento político, haver uma manifestação, o Congresso Democrata não foi exceção.

Milhares de manifestantes pró-Palestina, na sua maioria pacíficos, marcharam em frente ao United Center, numa demonstração de força contra o apoio da administração Biden a Israel na guerra de Gaza. De acordo com a agência Reuters, dezenas de manifestantes romperam parte da vedação de segurança do perímetro, atraindo a polícia de choque para o local, resultando em quatro detidos.

Biden no palco

Reabrindo as portas do congresso, o momento pelo qual os democratas esperavam chegou. Joe Biden pisou o palco principal do United Center e, no meio da emoção e comunhão com os presentes, Biden fez um apelo aos norte-americanos:

"América, eu amo-te! Estão prontos para votar pela liberdade? Estão prontos para votar pela democracia e pelos EUA? Pergunto-vos: estão prontos para eleger Kamala Harris e Tim Walz como a nova presidência dos EUA?”

Embora seja apenas uma formalidade, Kamala Harris, que já assumiu o lugar de candidata presidencial depois da retirada do Presidente Joe Biden, deverá ver a nomeação aprovada na convenção nacional, juntamente com o seu vice, Tim Walz. Kamala precisa do voto de quase dois mil delegados.

Kamala deverá discursar na quinta-feira, no fecho do Congresso Democrata, e o contexto é histórico: a sua campanha bateu recordes de angariação de fundos, encheu estádios com apoiantes e virou as sondagens de opinião em alguns estados decisivos a favor dos democratas.

Há um mês, as sondagens davam a Donald Trump uma clara vantagem sobre Joe Biden, mas Kamala reduziu a diferença tanto a nível nacional como em muitos dos estados altamente competitivos, incluindo a Pensilvânia, que terão um papel decisivo na eleição.