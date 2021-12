Etiópia: Tropas de Tigray reconquistam Lalibela

As tropas da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) "estão no centro da cidade, não há combates", contou telefonicamente este domingo (12.12) à AFP um residente local.

A fonte indica que as tropas do TPLF terão vindo do leste, em direcção a Woldiya.

Este cenário marca outra reviravolta drástica no conflito armado na Etiópia, que provocou a morte de milhares de pessoas e desencadeou uma profunda crise humanitária na zona norte do segundo país mais populoso de África.

"A maioria das pessoas está assustada. Alguns estão a fugir. Muitas pessoas, já saíram por temer vingança", disse a mesma fonte citada pela AFP, para quem "estávamos felizes quando a junta se foi embora".

A reconquista de Lalibela pelos rebeldes, acontece 11 dias depois do exército governamental ter afirmado que tinham retomado o controlo da cidade.

Contra-ofensivas em várias frentes

A liderança militar do grupo rebelde da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) anunciou numa declaração partilhada com os meios de comunicação pró-TPLF que tinham lançado "contra-ofensivas abrangentes" em muitos locais, incluindo ao longo da estrada que liga Gashena e Lalibela.

"As nossas forças primeiro defenderam e depois realizaram contra-ofensivas contra a enorme força que atacava a frente de Gashena e áreas circunvizinhas e conseguiram alcançar (a) uma vitória gloriosa e surpreendente", indica a nota.

Lalibela, fica a cerca de 645 quilómetros a norte de Adis Abeba, e alberga 11 igrejas monolíticas medievais escavadas na rocha vermelha e é um local chave de peregrinação para os cristãos etíopes.

As comunicações foram cortadas na zona de conflito e o acesso para os jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação das reivindicações. Do lado das autoridades governamentais também é difícil obter informações.

Abiy Ahmed de volta à frente de combate

Abiy Ahmed na frente de combate

Através de publicação rede social Twetter neste sábado (11.12), o gabinete do Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed informou que este teria regressado à frente de combate e que as forças governamentais sob a sua liderança tinham capturado vários locais estratégicos em Afar e Amhara, incluindo as cidades de Arjo, Fokisa e Boren.

O conflito armado em Tigray iniciou em Novembro de 2020 quando Abiy Ahmed enviou tropas para a região mais setentrional de Tigray, na Etiópia, para derrubar a TPLF, após meses de tensões com o grupo que dominara a política etíope durante três décadas antes da sua tomada de posse.

Abiy Justificou o ato como uma resposta aos ataques aos campos do exército pela TPLF, e prometeu uma vitória rápida. Mas, os rebeldes encetaram contra-ataque reconquistando a maior parte do Tigray até Junho antes de avançarem para as regiões vizinhas de Amhara e Afar.

Devido aos avanços dos rebeldes em direção à capital - Adis Abeba,alguns países como os Estados Unidos, França e Grã-Bretanha apelaram os seus cidadãos a deixar a Etiópia o mais rápido possível, embora o governo de Abiy tenha dito que a cidade estava segura.