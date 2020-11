Etiópia: Primeiro-Ministro Abiy Ahmed ordena ofensiva à capital rebelde

Numa declaração publicada nos meios de comunicação social, o Prémio Nobel da Paz e Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, autorizou o exército etíope a iniciar uma ofensiva a capital do Tigray com o fim do prazo de rendição da Frente de Libertação do Povo do Tigray (TPLF).

Ahmed disse que seria tomado grande cuidado para proteger civis inocentes de danos. O Primeiro-Ministro acrescentou que seriam feitos esforços para assegurar que a cidade de Mekelle, com meio milhão de habitantes, não fosse "gravemente danificada".

"O período de 72 horas concedido ao grupo criminoso TPLF para a rendição pacificamente está agora terminada e a nossa aplicação da lei chegou à fase final da campanha", disse Abiy na sua conta no Twitter, acrescentando que milhares de combatentes já se renderam.

A TPLF nega que seus combatentes se renderam. Grupos de direitos levantaram preocupações com os civis atingidos por operações militares. O trabalho jornalístico para conferir as informações do conflito é precário porque as conexões telefónicas e de Internet estão fracas e são controladas.

O gabinete da Abiy disse que as autoridades tinham começado a distribuir ajuda em áreas sob o controlo do Governo federal no Tigray região. Estavam a ser criados quatro campos para pessoas deslocadas.