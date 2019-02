Eleições: Moçambicanos com deficiência sentem-se excluídos  

Moçambique: O empreendedorismo e os sonhos das pessoas com deficiência

Trabalhar para o futuro

O Governo, através do Instituto Nacional de Ação Social e do Rotary Club, ergueu esta organização em 2010 visando acomodar as pessoas com deficiência física. Chama-se Associação MABASSA, que quer dizer "trabalho". O espaço foi equipado pela embaixada alemã com materiais e máquinas para que os portadores de deficiências pudessem confeccionar chinelos e sandálias, entre outros produtos.