Eleições em Moçambique: Chapo e FRELIMO vencem em Nampula

O candidato presidencial Daniel Chapo, FRELIMO, é o vencedor das eleições gerais de 09 de outubro em Nampula, com 504.786 votos, correspondentes a 59,58%, seguido de Venâncio Mondlane, apoiado pelo PODEMOS, com 216.826 votos (25,59%) - segundo o edital do apuramento dos resultados lido por Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições de Nampula.

Em terceiro lugar ficou Ossufo Momade, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), principal partido da oposição), com 94.606 votos (11,97%), e por último Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM, terceiro partido parlamentar), com 31.070 votos, correspondentes a 3,67%.

Legislativas

De acordo com a Comissão Provincial de Eleições, na votação para as legislativas, em que deverão ser escolhidos 250 deputados - dos quais 48 a eleger pelo círculo eleitoral de Nampula-, ocupam os quatro primeiros lugares a FRELIMO, com 466.542 votos (57,93%), Podemos, com 156.631 votos (19,04%), Renamo, com 106.649 votos (12,96%) e o MDM, com 31.342 (3,86%).

Observadores acompanhram a contagem de votos em Nampula Foto: Nádia Issufo/DW

Nas assembleias provinciais - cujo cabeça-de-lista vencedor é eleito governador provincial, a FRELIMO também lidera, com 59,11% dos votos, seguido pelo Podemos, 18,89, Renamo, 14,21%, e MDM, 3,97%.

A votação na província de Nampula registou um nível de abstenção de cerca de 80%, tendo votado apenas 28,41% de um total de pouco mais de 3,2 milhões eleitores inscritos.

De acordo com a legislação eleitoral, até ao final de deve estar concluído o apuramento dos resultados provinciais, tendo o apuramento ao nível dos 154 distritos do país sido concluído no fim de semana.

Validação

A publicação dos resultados da eleição presidencial pela Comissão Nacional de Eleições, caso não haja segunda volta, demora até 15 dias (contados após o fecho das urnas), antes de seguirem para validação do Conselho Constitucional, que não tem prazos para proclamar os resultados oficiais após analisar eventuais recursos.

A votação incluiu legislativas (250 deputados) e para assembleias provinciais e respetivos governadores de província, neste caso com 794 mandatos a distribuir.

A CNE aprovou listas de 35 partidos políticos candidatas à Assembleia da República e 14 partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores às assembleias provinciais.