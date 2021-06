Doentes angolanos em Portugal ficam sem abrigo devido ao fim do apoio de Angola

Angola: Utentes da Leprosaria da Funda queixam-se de fome e falta de apoios

Em Angola, a chegada da pandemia da Covid-19 veio intensificar as dificuldades que já se vivam na Leprosaria da Funda, município do Cacuaco. Por abandono das famílias, vários doentes, mesmo depois de curados, eram já obrigados a ter de viver no centro por não terem para onde ir. Agora, com a suspensão dos apoios do governo, os utentes queixam-se de fome e falta de medicamentos.