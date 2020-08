Covid-19: Atividades do 45º aniversário da independência de Angola são suspensas

A comissão interministerial responsável pela organização do 45º aniversário da independência nacional de Angola decidiu cancelar uma série de eventos previstos no cronograma de ações para a celebração no dia 11 de novembro.

Segundo nota divulgada à imprensa, a decisão foi tomada considerando a "situação epidemiológica do país”. Foram cancelados o ato central - previsto para decorrer no Memorial António Agostinho Neto, em Luanda - e os desfiles cívico e militar.

Há poucas semanas, o contrato celebrado entre o Governo e uma empresa privada para a criação do hino alusivo aos 45 anos da independência foi duramente criticado em Angola. A produção da canção custaria 148 mil kwanzas, mais de 200 mil euros.

A nota informa que a campanha de comunicação e marketing, nomeadamente a produção de material de propaganda e da música oficial, entre outros itens, será reestruturada. No entanto, não deixa claro se haverá qualquer alteração no contrato com a empresa e nos custos da produção do hino.

Celebrações simbólicas

O comunicado informa que serão marcadas "celebrações com atos de natureza simbólica, que não envolvam a participação massiva de cidadãos e não se constituam em foco de propagação” do coronavírus.

Os atos provinciais e de representações diplomáticas no exterior alusivos ao aniversário da independência também serão reconfigurados, e também serão simbólicos para garantir presença reduzida de pessoas.

A comissão interministerial declara que "continuará a trabalhar no sentido de garantir que as ações comemorativas ao 45º aniversário independência nacional de Angola decorram, enquanto marco de transcendental importância para a memória coletiva do povo angolano, num clima de harmonia”.