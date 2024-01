Nigéria: Como o Governo de Tinubu está a combater corrupção

Zakari Sogfa, advogado em Abuja, afirma que a luta contra a corrupção deve ser levada a sério pelos governos a todos os níveis na Nigéria.

"Abordar um ou dois funcionários públicos não é lutar contra a corrupção, deve-se ir à raiz da questão da corrupção, que é a aplicação do Estado de direito e a aplicação de um processo justo, segundo o qual um governo dirá que vamos seguir as regras. Qualquer pessoa que viole as regras pagará a pena que for estabelecida", defende.

Entre os detidos está o ministro dos Assuntos Humanitários e da Luta contra a Pobreza, Betta Edu, e o antigo governador do Banco Central da Nigéria.

A corrupção desenfreada na Nigéria estagnou o crescimento económico e a qualidade de vida de muitos nigerianos que ainda vivem abaixo do limiar da pobreza.

Muhammadu Buhari, ex-Presidente da Nigéria Foto: Julien de Rosa/ Pool/REUTERS

Tinubu vs. Buhari

Agora, os nigerianos estão a comparar os posicionamentos de Bola Tinubu e o antigo Presidente Muhammadu Buhari no que toca ao combate à corrupção no país.

O reformado Jimoh Yusuf é um deles. "Buhari também combateu a corrupção e, no seu gabinete, o secretário do Governo da Federação foi afastado", lembra.

"Mas alguns enfrentarão e em outros casos vão olhar para o lado, tal como Buhari fez. Houve tantas queixas contra alguns dos seus ministros, mas nada fez. Algumas pessoas foram demitidas por corrupção, outras foram deixadas no cargo mesmo com uma série de queixas contra elas relacionadas com corrupção", acrescenta Yusuf.

O combustível e as refinarias ilegais na Nigéria To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na capital, Abuja, os nigerianos que falaram com a DW manifestaram sentimentos mistos sobre a forma como os sucessivos Governos da Nigéria têm tentado combater a corrupção.

"A luta contra a corrupção por parte da atual administração tem sido ineficaz, na medida em que os cidadãos não a veem", diz um morador.

"Não vi vestígios de luta contra a corrupção no atual Governo. Pelo menos, quando Buhari entrou, vimos alguns sinais de que tentou dar alguns passos nesse sentido", considera outro cidadão.

"Durante o mandato de Buhari, só se ouvia dizer que sim, que seria efetuada uma investigação e que, eventualmente, nada seria feito. Pelo menos, estamos a ver provas nesta nova administração, que está a lutar contra a corrupçã.", afirma um terceiro habitante.

O ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, afirma que o Presidente está empenhado em garantir que os fundos públicos sejam utilizados para responder as necessidades dos nigerianos. Após oito meses de governo, o país espera que Bola Tinubu coloque fim à corrupção.