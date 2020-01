Começa julgamento da maior apreensão de cocaína feita na Guiné-Bissau

Portugal destaca-se no combate à droga

Visibilidade internacional

Desde 2000, as políticas e medidas na área do combate à droga ganharam uma enorme visibilidade no plano internacional. A decisão de descriminalizar o consumo de droga para tratar os toxicodependentes despertou o interesse do Papa Francisco. Tem particular importância o surgimento do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).