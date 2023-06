PAI - Terra Ranka alcança maioria absoluta no Parlamento

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau divulgou os resultados das eleições legislativas de 4 de junho. A coligação de cinco partidos, sustentada pelo PAIGC, alcançou a maioria absoluta no Parlamento do país.

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau anunciou esta tarde os resultados das eleições legislativas de 4 de junho, que dão maioria absoluta à Plataforma da Aliança Inclusiva — PAI Terra Ranka, uma coligação de cinco partidos sustentada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), no Parlamento do país.

Segundo a CNE, a Plataforma da Aliança Inclusiva — PAI Terra Ranka obteve 54 mandatos, o MADEM-G15 conquistou 29 mandatos, o Partido da Renovação Social (PRS) ficou com 12 mandatos, o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG) obteve 6 mandatos e a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) alcançou um mandato.

A partir dos estúdios da DW em Bona, o jornalista Braima Darame faz a cobertura em direto da divulgação dos resultados, acompanhado do correspondente da DW em Bissau, Iancuba Dansó, e também avalia os resultados na companhia do analista guineense Diamantino Domingos Lopes, do sociólogo Miguel de Barros e do ativista e professor Sumaila Djaló.

Artigo atualizado às 15:50 (hora local na Alemanha)