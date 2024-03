O resultado do casamento entre água e lixo nunca foi bom. Com as cheias, a malária ameaça alastrar-se ainda mais. Em dezembro, a governadora do Bengo, Maria Nelumba, já alertava: "conforme está a chover, vamos ter muito paludismo". Nesta altura, outra grande preocupação é a cólera que já afeta alguns países vizinhos. Angola trabalha para não acolher este perigo.