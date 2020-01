Chefe da diplomacia da Guiné-Bissau pede demissão

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, apresentou nesta sexta-feira (24.01) ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, o seu pedido de demissão alegando questões pessoais e políticas.

"Venho através desta carta apresentar o meu pedido de demissão enquanto titular da pasta dos negócios Estrangeiros e das Comunidades do Governo Constitucional da República da Guiné-Bissau”, lê-se na carta datada de 24 de janeiro, a qual a DW África teve acesso.

O primeiro-ministro, Aristides Gomes, ainda não reagiu ao pedido de demissão entregue por Suzi Barbosa. A ministra esteve recentemente com Umaro Sissoco Embaló - dado pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau como vencedor das presidenciais - na Nigéria.

Na altura, especulou-se em Bissau que Barbosa terá viajado sem autorização do Governo liderado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), partido que apoiou a candidatura de Domingos Simões Pereira, candidato que constesta o resultado eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça.

"A minha demissão do Governo que representei com orgulho deve-se a motivos pessoais e políticos, que considero fundamentais para a salvaguarda da minha dignidade, da qual tenho direito e não abdico", refere Barbosa, na carta enviada ao primeiro-ministro guineense.

Suzi Barbosa foi deputada do PAIGC nas legislativas de março de 2019 e nomeada ministra dos Negócios de Estrangeiros em julho do mesmo ano, com a tomada de posse do primeiro-ministro Aristides Gomes.

"Enquanto ministra, assumi o desafio e a responsabilidade patriótica de defender o Programa do Governo com base nas orientações políticas e no interesse supremo do nosso país. Procurei basear todas as minhas ações e intervenções com base no profissionalismo e competência, sempre imbuída de sentido de Estado e do espírito de trabalho em prol do desenvolvimento nacional”, escreve Barbosa na carta de demissão.