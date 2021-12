Cabinda com manifestações a favor e contra João Lourenço

Os militantes e simpatizantes do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) realizaram este sábado, em Cabinda, uma manifestação de apoio ao presidente do partido, João Lourenço. A marcha decorreu em simultâneo com a da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, que teve também o mesmo propósito – apoiar a liderança de Adalberto Costa Júnior.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o partido no poder por ter convocado a sua manifestação para este sábado, como forma de "ofuscar os protestos da oposição" contra vários problemas com que se confronta a província de Cabinda.

Segundo as denuncias feitas em Cabinda, alguns funcionários públicos, particularmente os gestores de escolas, "foram obrigados" a participar nos protestos a favor do MPLA, só para não serem alvo de represálias por parte do Estado angolano.

Adalberto Costa Júnior recebeu apoio dos militantes da UNITA em Cabinda

"Fomos obrigados a participar da marcha pelo diretor da nossa escola, alegando que são orientações superiores. Ele diz que não participar poderia ser sancionado", revelou à DW um dos manifestantes que pediu para não ser identificado.

A mesma situação sucedeu com alguns alunos de diferentes escolas. "Nós fomos avisados no último dia da prova que deveríamos ir à escola sábado, mas não disseram o porquê. Chegamos lá, mandaram-nos subir no autocarro e fomos à marcha. Não nos deram nada de comer lá", relata uma aluna.

O partido no poder refutou todas as acusações.

As duas manifestações decorreram sem incidentes reportados.