Borussia de Mönchengladbach

Bayer Leverkusen 4 – 0 Borussia Mönchengladbach

Com início de jogo avassalador, Bayer Leverkusen atropela o Borussia Mönchengladbach e aplica uma merecida goleada no arquirrival regional. O extremo Moussa Diaby infernizou a defesa dos Potros: marcou um golo, deu assistência, entortou adversários com dribles desconcertantes... Confira o relato completo na narração de António de Deus e com os comentários de Philip Verminnen.