Nigéria: Bola Tinubu declarado vencedor das eleições

Bola Tinubu, do partido no poder da Nigéria, ganhou as eleições presidenciais do país, como anunciou a autoridade eleitoral na madrugada de quarta-feira (28.02) de manhã.

As eleições foram realizadas durante o fim-de-semana e os resultados foram disputados pelos dois principais candidatos da oposição.

Tinubu é do All Progressives Congress - o partido do Presidente cessante Muhammadu Buhari - e ganhou com 8,8 milhões de votos, de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral Independente (INEC).

Entretanto, o INEC disse que o candidato do Partido Popular Democrático Atiku Abubakar ficou em segundo lugar com 6,9 milhões de votos.

O candidato do Partido Trabalhista Peter Obi, que teve um grande desgosto no Estado natal de Tinubu, Lagos, ficou em terceiro, com 6,1 milhões de votos.

De acordo com a lei eleitoral nigeriana, o candidato com mais votos pode ser automaticamente declarado vencedor se também receber 25% dos votos em pelo menos dois terços dos 36 Estados e na capital federal Abuja, o que Tinubu conseguiu alcançar.

"Tinubu, Bola Ahmed, da APC, tendo satisfeito os requisitos da lei, é declarado vencedor e é devolvido eleito", disse o presidente do INEC Mahmood Yakubu na quarta-feira de manhã.

Atrasos na votação criticados

As votações na maior democracia de África foram largamente pacíficas, mas atormentadas por longos atrasos em muitas mesas de voto, o que contribuiu para a lenta divulgação dos resultados ao longo de vários dias.

Observadores internacionais, incluindo da UE, notaram grandes problemas logísticos e uma falta de transparência por parte do INEC.

Os partidos de Abubakar e Obi alegaram que a contagem dos votos estava comprometida e apelaram a novas eleições.

"Os resultados declarados no Centro Nacional de Colecções foram fortemente adulterados e manipulados e não reflectem os desejos dos nigerianos expressos nas urnas", disseram eles numa declaração conjunta.

Mas a comissão eleitoral da Nigéria rejeitou estas alegações.

"Ao contrário da insinuação de ambas as partes, os resultados provenientes dos Estados apontam para um processo livre, justo e credível", disse o INEC.

Foto: James Oatway/REUTERS

Quem é Bola Tinubu?

Tinubu foi o governador do Estado de Lagos de 1999 até 2007. Desde então, ele escolheu cada candidato subsequente vencedor para dirigir o pequeno estado que é o lar de uma das maiores cidades de África, ganhando-lhe a reputação de "padrinho" político.

A biografia no seu website de campanha diz que nasceu em Lagos em 1952, de uma família iorubá muçulmana.

Nos anos 70, estudou nos Estados Unidos enquanto trabalhava como lavador de louça, motorista de táxi e guarda noturno.

Depois disso, regressou à Nigéria para trabalhar na indústria petrolífera.

Tinubu tem por vezes aparecido frágil e com um discurso arrastado no rasto da campanha, mas tem repetidamente descartado quaisquer preocupações sobre a sua saúde.