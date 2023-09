Bengo: Professores acusados de venderem vagas em escola

Caso abalou a Escola Técnica de Saúde do Bengo, em Angola. Entre as cinco pessoas acusadas de corrupção estão quatro professores. Instituição diz que caso já foi encaminhado para as autoridades.

Nem mesmo um anúncio sobre a suspensão de matrículas no presente ano letivo na Escola Técnica de Saúde do Bengo terá impedido a inclusão de novas estudantes, que terão comprado a sua entrada.

À DW, o diretor da instituição, José Manuel, diz que uma investigação interna concluiu que, em agosto, duas jovens "se infiltraram" no corpo estudantil: uma no curso de enfermagem e outra no curso de análises clínicas.

Segundo José Manuel, entre os envolvidos "nesta prática vergonhosa", como a descreve, estão quatro professores, três da instituição e um da Escola 11 de Novembro, e um trabalhador que prestava serviços de segurança, e que se encontra foragido.

Dois dos docentes implicados confessaram o crime, acrescenta o diretor da Escola Técnica de Saúde do Bengo. "A terceira professora [da Escola] está implicada porque o seu nome aparece na ficha de matrícula falsa", explica.

Contornos políticos?

Ao que a DW apurou, essa professora estaria ligada a um partido da oposição angolana, e nega ter assinado a ficha. Há, por isso, quem especule que este caso também possa ter contornos políticos. Mas o diretor José Manuel rejeita esta versão.

"Embora já tenha dito que tal assinatura não é dela, verdade ou não, só a investigação criminal poderá apurar", diz.

O caso foi remetido às autoridades judiciárias. E as estudantes alegadamente "infiltradas" serão expulsas, diz o diretor da escola.

Compra de matrículas é um problema antigo em Angola Foto: António Ambrósio/DW

A compra de matrículas é um problema antigo em Angola. Há muito tempo que a sociedade civil alerta para os casos de corrupção no setor da educação, tanto no ensino geral, como no ensino técnico-profissional e superior: há quem compre boas notas e quem dê centenas de euros para entrar numa instituição de ensino, porque muitas vezes há poucas vagas.

Ainda em agosto, os diretores, subdiretores e um secretário de três escolas na província de Malanje foram detidos por suspeita de extorsão.

Problema geral

Arlindo Paulo, professor e gestor escolar, diz que o problema é generalizado no país, sem distinção de simpatias políticas.

Segundo ele, "o problema da corrupção é de todos nós. Há corruptos no MPLA, na UNITA, no Bloco Democrático, no PHA e em todos os outros partidos, mas não são os partidos que os instruem a ser corruptos. É uma questão de consciência."

A corrupção permeia a sociedade inteira, diz Arlindo Paulo, e é preciso fazer muito mais para a combater.

Especialistas concordam que, para travar as práticas corruptas, é preciso aumentar a transparência na atribuição de vagas e reforçar a fiscalização e responsabilização dos envolvidos.

Contactado pela DW, o Serviço de Investigação Criminal informou que correm na instituição vários processos envolvendo professores.