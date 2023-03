Ataque em Hamburgo: Atirador suicidou-se

De acordo com a polícia, o presumível autor do ataque, de 35 anos, tinha autorização de porte da arma que usou. E, há mais de um ano, teria deixado voluntariamente a igreja.

O ministro do Interior de Hamburgo, Andy Grote, disse que o ataque no centro das Testemunhas de Jeová, no distrito de Alsterdorf, foi "pior crime da história recente" da cidade.

Após o tiroteio, o autor dos disparos "fugiu para o primeiro andar do edifício" onde os membros da comunidade estavam reunidos numa sessão de oração e "suicidou-se", afirmou Grote esta sexta-feira (10.03), durante uma conferência de imprensa.

Ainda estão por esclarecer as motivações do ataque, mas as autoridades referem que não há indícios de terrorismo. As investigações prosseguem no local do crime.

Atirador matou sete pessoas

O último balanço da polícia aponta para a morte de oito pessoas - além do atacante, quatro homens, duas mulheres e uma criança por nascer. Outras oito pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, segundo a polícia.

"No total, ele [o atirador] disparou nove carregadores de 15 balas cada", disse o chefe da segurança de Hamburgo Thomas Radszuweit.

Chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou o ataque Foto: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Foram encontradas mais munições na sua casa, segundo o procurador-chefe Ralf Peter Anders. A polícia apreendeu ainda um computador portátil e smartphones durante as buscas.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou o "ato de violência brutal" e endereçou condolências às famílias das vítimas. A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, também reagiu na rede social Twitter, afirmando-se "chocada com este terrível ato de violência".