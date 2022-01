Angola: "Unificação das alas" é o principal desafio da FNLA

Nimi a Simbi foi eleito presidente da Frente Nacional da Libertação de Angola (FNLA) no VI Congresso ordinário do partido, realizado em setembro. Desde a manhã de segunda-feira (10.01) que trabalha na histórica cidade de Mbanza Kongo.

Falando à imprensa, Nimi a Simbi afirmou que o principal desafio da sua direção é a unificação das alas, "continuo a repetir até hoje, que nós deveríamos primeiramente trabalhar para congregar o partido".

Objetivos da FNLA

O novo presidente da FNLA explica que "durante muito tempo no partido, havia praticamente duas direções, então temos de as unir e eleger uma única para cada província". O objetivo da sua visita é relançar as bases do partido e iniciar o ano político da FNLA.

Militantes da FNLA marcham contra Lucas Ngonda, 18 de agosto de 2018

O líder do partido dos irmãos acredita em bons resultados para as eleições gerais deste ano, "nenhum partido fez mais do que a FNLA para libertar Angola, estamos conscientes que não é fácil, mas também estamos conscientes que não é impossível".

Segundo Nimi a Simbi, o partido vai trabalhar para conseguir o melhor resultado possível e que, para isso, tem de "andar em todas as províncias para medir a temperatura dos militantes".

Mensagem aos militante

Aos militantes, Nimi a Simbi deixa a seguinte mensagem: "Devem contar com a FNLA, sobretudo devem ter a esperança. Talvez vós, os jovens não conheçam a FNLA, mas esta foi uma máquina que fez a guerra e que libertou Angola, agora vai ser uma máquina política para tentar conquistar o poder".

De realçar que, é a primeira visita fora de Luanda de Nimi a Simbi, desde que foi eleito presidente da FNLA.