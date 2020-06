Angola: Taxistas e motoqueiros protestam contra novas rotas

Os profissionais dos serviços de táxi e os moto-taxistas protestaram esta quinta-feira (11.06) contra a decisão unilateral do administrador municipal de Cacuaco, Auxílio Jacob, que definiu novas rotas e paragens para os "candongueiros e kupapatas" que circulam no município mais ao norte da capital angolana.

A manifestação aconteceu depois que as negociações entre oas partes não surtiram os efeitos desejados.

O protesto paralisou a Estrada Nacional nº 100, que liga Luanda às províncias do Bengo, Zaíre e Uíge.

O bloqueio foi montado às 5h da manhã. A manifestação causou congestionamento na via, e várias pessoas não conseguiram viajar de Cacuaco para cidade e vice-versa.

Antunes Domingos, taxista naquele município há 15 anos, explica o impasse.

"Estamos completamente tristes e indignados com a atitude do administrador de Cacuaco. Tirou-nos das paragens principais onde temos feito o carregamento e o descarregamento, e colocou-nos em lugares de muito risco e sem condições de segurança, onde não há iluminação pública e as vias estão cheias de buraco. Pensámos que chegaríamos a um acordo, mas infelizmente desvalorizou a nossa classe", desabafou o taxista.

Para Isaías João, outro operador de táxi que protestou esta quinta-feira, as reivindicações devem continuar para a conquista dos direitos dos "candongueiros".

"Vamos parar Luanda numa manifestação, segundo os nossos direitos. Porque o taxista paga a taxa de circulação, paga o seguro, paga a licença de aluguer, mas o taxista é sempre o mais prejudicado pelas autoridades. O taxista é obrigado a circular nos becos onde não há segurança," eclama.

Em vias de greve

No domingo, 7 de junho, os taxistas e os motoqueiros reuniram-se com a governadora Joana Lina, que pediu uma moratória de quatro dias, a contar a partir da passada segunda-feira (08.06), a fim de resolver o impasse.

Entretanto, na mesma segunda-feira, houve uma paralisação parcial dos serviços de táxi, porque nem todos os operadores estavam informados sobre o diálogo com a governadora.

Os membros da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), da Associação dos Taxistas de Angola (ATA) e da Associação de Motoqueiros Transportadores de Angola (AMOTRANG), dizem que as novas rotas definidas para a sua circulação danificam as viaturas e também são zonas que oferecem risco para associados e passageiros, devido à criminalidade.

O presidente da AMOTRANG, Bento Rafael, afirma que, nas novas rotas, há alto nível de assaltos à mão armada e não só.

"Neste momento, ao nível do município de Cacuaco, o administrador municipal obrigou as viaturas e as motas a trafegarem numa via sem ter criado condições de terraplanagem nestes espaços. As vias são esburacadas e nem sequer as vias têm seguranças. Alguns taxistas já foram assaltados. A poeira continua a incomodar os moradores e também os passageiros, sobretudo para aquelas viaturas que não possuem ar condicionado,"enumera.

Bento Rafael diz que o administrador recusa dialogar com os taxistas.

"Como ele fez isso unilateralmente, fomos durante três semanas pressionando o administrador a falar connosco para saber o nosso ponto de vista, passarmos algumas ideias e podermos ultrapassar esta situação, mas não nos deu ouvidos. Lamentavelmente, foi maltratando-nos e, por esta razão, não encontramos outra forma se não declarar uma greve de transporte ao nível do município", relata.

Enquanto esperam pela decisão do Governo Provincial, os taxistas e moto-taxistas têm estado a funcionar a 50%. Os operadores querem a reabertura das paragens oficiais encerradas por ordens de Auxílio Jacob.

Assistir ao vídeo 02:14 Guiné-Bissau: Condutores insatisfeitos com nova normalidade

Francisco Paciente, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas, avisa que, se até a sexta-feira (12.06) a governadora Joana Lina não apresentar soluções para o problema, haverá greve em toda província.

"Ela, a governadora, prometeu responder de três a cinco dias. E se não houver respostas, as associações vão se pronunciar para alargar a paralisação para Luanda. Neste momento, está acontecer em Cacuaco. Se não houver resposta satisfatória, em solidariedade aos colegas de Cacuaco, toda a província de Luanda vai ficar sem táxi", ameaça.

Ignorar o problema

Por sua vez, o administrador de Cacuaco, Auxílio Jacob, durante uma conferência de imprensa recentemente, não se posicionou sobre as queixas, mas fez promessas.

"Estamos a concluir o processo para lançar em concurso público os 56 quilómetros de estrada asfaltada, em que doravante até antes do fim deste ano, vamos ter Cacuaco com quase todas as ruas e grandes estradas no interior dos Mulenvos , do Kikolo, e da Funda, asfaltadas para que definitivamente, Cacuaco ganhe outra dignidade e outra dimensão", declarou.