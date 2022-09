Angola: PRS, FNLA e PHA confirmam presença na investidura de João Lourenço

Angola: As eleições em imagens

Longas filas no dia de decidir

As mesas de voto só abriram às 07h00, mas as filas para votar nas eleições mais disputadas de sempre em Angola começaram a formar-se bem cedo. Cabe aos eleitores decidir se "a força do povo" continua do lado do MPLA, mantendo no poder o partido que governa o país desde a independência, ou se dizem "sim" ao apelo de mudança da oposição liderada pela UNITA.