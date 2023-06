Angola: Mototaxista e polícia feridos em tumulto no Namibe

O início da greve dos mototaxistas acabou em confrontos entre a população e a polícia no Namibe na manhã desta segunda-feira (12.06). Pelo menos um civil e um polícia ficaram feridos, havendo relatos de tiros no terreno.

Os mototaxistas protestavam contra a subida do preço da gasolina em Angola. Segundo um dos manifestantes, que não se quis identificar, a polícia usou força excessiva: "A polícia só poderia intervir caso houvesse confusão, mas não houve confusão. A polícia veio e começou a disparar", afirmou.

Um adolescente terá sido atingido por uma bala da polícia, relatou uma testemunha, que também pediu para não ser identificada, por medo de represálias.

Polícia reprimiu esta manhã o protesto dos mototaxistas Foto: Adilson Liapupula/DW

"Parecia ser uma bala de borracha, mas o mesmo teve estava caído no chão e a jorrar sangue", afirmou.

"Arruaças"

A polícia foi acionada na manhã desta segunda-feira, o primeiro dia da greve dos mototaxistas no Namibe. Como medida de dispersão, a polícia lançou gás lacrimogéneo.

"Logo pela manhã, demos conta de alguma indisciplina por parte de algumas pessoas que não acataram as nossas recomendações. Ainda assim, eles fizeram-se à rua com algumas arruaças, com alguma indisciplina", disse o porta-voz do comando provincial do Namibe da Polícia Nacional, Ernesto Calianguila.

Pelo menos um polícia terá ficado ferido durante os tumultos que se seguiram. "Um agente foi atingido com uma pedra", referiu Calianguila.

Mototaxistas iniciaram greve no Namibe na manhã desta segunda-feira Foto: Adilson Liapupula/DW

Dezenas de mototaxistas acabaram detidos em Moçâmedes, por alegada vandalização de bens. De acordo com a polícia, a situação está, entretanto, sob controlo.

Os mototaxistas planeavam uma marcha pacífica, contando com o apoio da Polícia Nacional. Os taxistas não participaram hoje na greve, porque terão chegado a acordo com o Governo para obter em breve os cartões que dão acesso a um desconto no abastecimento de gasolina.

O preço da gasolina aumentou para o dobro com a retirada gradual do subsídio aos combustíveis. Taxistas e mototaxistas estão isentos, desde que estejam licenciados e tenham em mãos o cartão que dá acesso ao desconto.

Artigo atualizado às 19:02 (CET) de 12 de junho de 2023.