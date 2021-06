Angola: Jovens protestam contra "má governação" na cidade do Dondo

Dezenas de jovens da cidade do Dondo, no município de Kambambe, na província angolana do Kwanza Norte, protestaram este sábado (12.06) contra a alegada "má governação" e a forma como o administrador de município, Adão António Malungo, tem gerido os apoios recebidos do Governo central.

Segundos o grupo de jovens, esses apoios seriam destinados às populações vítimas das chuvas torrenciais que deixaram estragos em maio passado.

"Estou a protestar em solidariedade aos sinistrados das cheias do rio Kapakala, que sofreram humilhação por parte da administração municipal de Kambambe, no Dondo, na pessoa do governador e do administrador municipal, Adão António Malungo", disse à DW o ativista cívico de Kambambe, Wilson Manuel António.

Manuel António acusa ainda as autoridades de nepotismo e corrupção e diz que a impunidade generalizada reina no governo local."O administrador é corrupto, temos provas contundentes que o incrimina. Por isso o povo já não quer a sua continuidade", acrescentou.

José Domingos André, mais conhecido por "Zukumuna", um dos manifestantes que vive na cidade do Dondo, disse que foi à marcha para manifestar o seu descontentamento com a governação local.

Protestos contra o governador da cidade do Dondo

Jovens exigem justiça

"Estou descontente, o Governo central mandou comida para a população vítima das cheias provocadas pelas chuvas do mês de maio, mas o povo não viu os bens que doaram para ajudar os sinistrados", afirmou Zukumuna para quem as autoridades "apenas deram a cada família um quilo de arroz, e passaram na televisão que deram cesta básica”.

O jovem manifestante exige que se faça justiça "para aqueles que roubaram toda comida". "Os peixes grandes", roubaram a comida "e estamos com a fome".

Zucumuna pede, por isso, mudança na governação local. "Precisamos de uma reforma nesta administração municipal de Kambambe, principalmente o administrador, que não gosta de ouvir os munícipes, é alérgico a ideias e críticas, queremos justiça", clama o ativista.

Os manifestantes pedem a demissão das autoridades locais

O porta-voz dos organizadores da manifestação, Gutemberg Pereira Matias, em declarações à DW África, promete novos protestos caso o ministério público não apresentar o resultado das investigações sobre as denúncias feitas.

Protesto sem incidentes

O ato de protesto decorreu sem sobressaltos, com o olhar atento das autoridades de defesa e segurança pública que tiveram efetivos vestidos à paisana em todas as ruas que constaram do trajeto da manifestação.

O administrador municipal adjunto para área técnica de Kambambe, Gerson Miguel disse que as autoridades competentes já estão a investigar as alegações dos manifestantes.

"O SIC (serviço de investigação criminal) recolheu alguns produtos supostamente desviados e abriu-se um processo de investigação que ainda continua a decorrer sob segredo de justiça".