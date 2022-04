Angola: João Lourenço lança pré-campanha do MPLA no Cunene

O Presidente angolano desloca-se este domingo (03.04) à província do Cunene, para dois dias de trabalho, período em que vai inaugurar um sistema de abastecimento de água para o combate à seca naquela região do sul do país.

De acordo com uma nota de imprensa da secretaria para os assuntos de comunicação institucional e imprensa do Presidente da República, no primeiro dia, João Lourenço vai inaugurar, na localidade do Cafu, o Sistema de Transferência das Águas do rio Cunene, um projeto concebido para resolver o cíclico problema da seca na região.

A região sul de Angola tem sido afetada há vários anos por uma seca severa, sendo o Cunene uma das províncias mais atingidas, registando além do êxodo populacional, mortes de gado e insegurança alimentar da população, causando elevados índices de desnutrição, sobretudo em crianças.

O programa de visita prevê para o segundo dia o lançamento da pré-campanha eleitoral do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido que lidera e sustenta o Governo.

Angola vai realizar as suas quintas eleições gerais na segunda quinzena de agosto deste ano.

O regresso a Luanda de João Lourenço está previsto para a tarde de terça-feira (05.04).