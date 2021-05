Angola: Impugnação de Adalberto Costa Júnior à vista na UNITA?

Cuito Cuanavale: O marco da libertação da África Austral

Golpe contra o apartheid

Quando os eventos bélicos começaram, a 15 de novembro de 1987, a África do Sul fazia fronteira com Angola por meio do território em disputa da atual Namíbia. O Governo sul-africano estava determinado a prevenir que as FAPLA controlassem a região e permitissem que a Organização do Povo do Sudeste Africano (SWAPO) – movimento de libertação da Namíbia – passasse a ameaçar o regime do apartheid.