Angola: Dia de reflexão antes das eleições "mais disputadas"

Encerrou às 23:59 desta segunda-feira (22.08) a campanha eleitoral rumo às eleições gerais desta quarta-feira, 24 de agosto, em Angola. Durante cerca de 30 dias, sete partidos políticos e uma coligação palmearam o país na caça ao voto.

As eleições deste ano, as quintas na história do multipartidarismo em Angola, poderão ser as mais renhidas, segundo vários analistas e observadores.

Para o jurista Rui Verde, estas são as "eleições efetivamente mais disputadas" da história de Angola.

"Podemos dizer que para a opinião pública não tem nenhuma comparação (…). Há uma massa de gente que acha que o MPLA vai ganhar e há também uma massa de gente muito efetiva que acha que a UNITA vai ganhar", afirma.

Comício em Luanda encerrou campanha da UNITA nesta segunda-feira (22.08)

Comunidade internacional atraída pela disputa

Por outro lado, Rui Verde observa que estas eleições são, "até ao momento, [as mais] competitivas em África". "O que muitas das vezes não acontece", reconhece o jurista, afirmando que "há aqui um picante que está atrair a comunidade internacional".

Para o analista político angolano, Cláudio Silva a juventude terá um papel preponderante neste escrutínio.

"Cerca de 76% da população angolana tem menos de 30 anos. Não tem memórias de guerra e cresceu a ver os níveis de pobreza que mantivemos nos últimos 20 anos", pontua.

Dia de reflexão

Depois de 30 dias de uma maratona de caça ao voto e de muita azafama para tentar conquistar a simpatia do eleitorado, nesta terça-feira (23.08) o dia é reservado para a reflexão.

MPLA reuniu no domingo (21.08), no arredores de Luanda, militantes no seu último grande evento da campanha eleitoral

Nas vésperas do dia "D", os cerca de 14 milhões de eleitores angolanos no país e no exterior são convidados a refletir sobre o melhor programa político que merecerá o seu voto nesta quarta-feira – 24 de agosto.

Mas também é dia para fazer o balanço da campanha eleitoral. À DW África, Cláudio Silva fala de uma campanha ordeira, "marcada pela positiva”.

"As pessoas puderam ouvir os diferentes programas de governação dos partidos concorrentes", diz.

Concorrem o escrutínio desta quarta-feira sete partidos políticos, nomeadamente: Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Partido Humanista de Angola (PHA), Partido de Renovação Social (PRS), Partido Nacionalista da Justiça em Angola (P-NJANGO), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Aliança Patriótica Nacional (APN) e a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE). O MPLA e a UNITA são os grandes contendores da praça política nacional e na diáspora.