Angola: Adiado julgamento de empresário Carlos São Vicente

Carlos São Vicente chegou hoje ao tribunal de Luanda onde vai ser julgado por crimes de peculato e fraude fiscal pelas 10:40, mais de uma hora depois da hora prevista para o início da sessão.

Visivelmente mais magro, o empresário, que está detido na cadeia de Viana, cumprimentou a mulher, Irene Neto, que se encontrava já na sala, com a presença de números jornalistas que acompanham o caso.

Além da mulher, filha de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, vão também assistir ao julgamento outros familiares de Carlos São Vicente.

Críticas da defesa

Antes do início do julgamento, que decorre na 3.ª secção criminal do tribunal Dona Ana Joaquina, a defesa , que diz ter sido notificada muito tarde do início do julgamento, voltou a criticar a detenção do empresário.

"Existe um princípio de presunção de inocência que deve ser respeitado" disse aos jornalistas o advogado, François Zimeray, sublinhando que a liberdade é a regra e a prisão deve ser uma exceção.

O advogado salientou que a dignidade "deve ser respeitada" e lamentou que Carlos São Vicente esteja a servir de bode expiatório para as dificuldades do país.