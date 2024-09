Imigração ilegal: Alemanha alarga controlos fronteiriços

O Ministério do Interior alemão anunciou o alargamento dos controlos temporários a todas as fronteiras do país. Berlim afirma que a medida é necessária para combater a migração irregular e proteger a segurança interna.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, anunciou esta segunda-feira, em Berlim, o alargamento dos controlos de passaportes a todas as fronteiras terrestres do país.

A medida entra em vigor daqui a uma semana, a partir do próximo dia 16 de setembro, e deverá durar inicialmente seis meses.

Destinados a reduzir o número de pessoas que entram na Alemanha sem visto, os controlos surgem numa altura em que cresce o debate sobre a limitação da imigração irregular, com o Governo cada vez mais sob pressão para vigiar as entradas ilegais no território.

Nancy Faeser afirmou que os controlos fazem parte de uma tentativa de limitar a migração irregular e de fazer face às ameaças dos grupos terroristas islâmicos e das organizações criminosas transfronteiriças.

"Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger as pessoas do nosso país contra esta situação", afirmou a ministra. "Estamos a reforçar a nossa segurança interna através de ações concretas e continuamos a nossa posição firme contra a migração irregular", acrescentou.

Comissão Europeia já notificada

O Ministério do Interior alemão notificou hoje a Comissão Europeia da sua intenção de introduzir controlos temporários nas fronteiras com França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Dinamarca durante os próximos seis meses, que serão adicionados aos já existentes nas zonas fronteiriças com Suíça, Áustria, República Checa e Polónia.

A Alemanha partilha mais de 3.700 quilómetros de fronteiras terrestres com a Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça, Áustria, República Checa e Polónia - todos membros do Espaço Schengen, dentro do qual não existem, normalmente, restrições e controlos nas viagens.

O debate sobre a imigração e o sistema de asilo na Alemanha intensificou-se nas últimas semanas após um ataque mortal na cidade de Solingen, na Alemanha Ocidental, no início deste mês. O suspeito do ataque, um cidadão sírio, deveria ter sido deportado para a Bulgária, onde entrou pela primeira vez na União Europeia (UE).