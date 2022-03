امريکا افغانانو ته د موقتي محافظت اقامه ورکوي

له کابله ترکنتاکي: د یوې افغاني کورنۍ نوی ژوند

په کور کي

د ځدران کوچنیان په چټکۍ سره ځانونه له نوي کلتور سره عیاروي. زلیخا په کور کي خپلو ورونو او خویندو ته انگلیسي سندري ورزده کوي. هغه داسي یوه سندره وایی: «?What are you thankful for( له کوم شي څخه منندویه یې؟)