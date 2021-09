Znaczny wzrost liczby emerytów. Zabraknie rąk do pracy

Jak przewidują statystycy, między rokiem 2020 a 2035 liczba mieszkańców Niemiec powyżej 67. roku życia wzrośnie z 16 do 20 milionów. Oznacza to wzrost o 22 procent.

Jednocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli w wieku od 20 do 66 lat, zmniejszy się w zachodnioniemieckich krajach związkowych do 2035 roku o 7-11 procent (z wyjątkiem landów-miast, czyli Berlina, Bremy i Hamburga). We wschodnich landach spadek będzie jeszcze większy i wyniesie 12-15 procent. Jedynie w trzech miastach, będących jednocześnie krajami związkowymi, odsetek osób w wieku od 20 do 66 lat utrzyma się raczej na stabilnym poziomie.

Negatywny trend wzmacnia się przez stagnację imigracji, do czego przyczyniły się również ograniczenia w podróżowaniu podczas pandemii koronawirusa. W 2020 r. liczba osób przyjeżdżających do Niemiec była wprawdzie o 220 tys. wyższa niż liczba osób opuszczających kraj, ale tzw. saldo migracji zmniejszyło się po raz piąty z rzędu.

Konieczna imigracja

Statystycy z Wiesbaden wyliczyli, że w 2035 r. na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie od 41 do 43 osób w wieku 67 lat i więcej. Bez uwzględnienia skutków pandemii współczynnik obciążenia demograficznego byłby jeszcze wyższy w 2035 r. i wynosiłby 43-46 lat.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego, aby przeciwdziałać spadkowi liczby ludności czynnej zawodowo, konieczna byłaby imigracja rzędu 480 tys. osób w wieku produkcyjnym rocznie. Około 300 tys. z tych imigrantów musiałoby być w wieku od 20 do 40 lat, aby ustabilizować populację w tej grupie wiekowej.

(AFP/dom)