Zmiana warty w partii Zielonych

Dla Zielonych nastały burzliwe czasy: zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy od 2005 roku weszli ponownie w skład rządu federalnego. W ten weekend kończy się czas Annaleny Baerbock i Roberta Habecka u steru partii – po czterech latach. Teraz Baerbock jest ministrem spraw zagranicznych Niemiec, a Habeck wicekanclerzem oraz ministrem gospodarki i ochrony klimatu.

Statut Zielonych zabrania ministrom pełnienia jednocześnie funkcji przywódców partii. Na piątkowo-sobotnim (28.-29.01.2022) zjeździe partii w Berlinie, częściowo odbywającym się za pomocą zdalnych połączeń, zostali wybrani nowi szefowie. To posłowie do Bundestagu: Omid Nouripour i Ricarda Lang.

Emigrant z Iranu, ekspert ds. polityki zagranicznej

Nouripour jest członkiem renomowanych klubów zajmujących się polityką zagraniczną, takich jak Atlantic Bridge, ale można go również spotkać w skórzanej kurtce jako zagorzałego kibica na trybunach klubu Eintracht Frankfurt. Właśnie we Frankfurcie zdobył bezpośredni mandat w wyborach do Bundestagu we wrześniu 2021 roku.

Urodzony w Iranie Omid Nouripour, który jest ekspertem ds. polityki zagranicznej swojej grupy parlamentarnej, ma za sobą bogatą historię. W 1988 roku, w wieku 13 lat, wraz z rodzicami przyjechał z Iranu do Niemiec. Wcześniej wujek został stracony przez reżim w Teheranie, a rodzina obawiała się o swoje życie; również z powodu wojny między Iranem a Irakiem.

O reżimach bez dyplomacji

Omid Nouripour rozpoczął naukę niemieckiego już w Iranie, a w Niemczech zdał maturę. Później przerwał studia i zajął się zawodowo polityką.

– Chcę zostać liderem Zielonych, ponieważ wszystko, czym dziś jestem, zawdzięczam tej partii. I wierzę, że mogę dać coś w zamian. Mam jasne wyobrażenie na temat obecnych zadań, jakie przed nią stoją – mówi w rozmowie z DW. Są „wielkie, ale i niezwykle ekscytujące”, tym bardziej, że Zieloni są teraz częścią rządzącej koalicji.

Niektórzy zastanawiali się po jesiennych wyborach do Bundestagu, dlaczego Nouripour sam nie przeszedł do MSZ po zawarciu porozumienia o koalicji z SPD i FDP. Jednak to Annalena Baerbock była kandydatką Zielonych na kanclerza i sama aspirowała do tego urzędu.

A być może również dlatego, że Nouripour szybko porzuca dyplomację, gdy mówi o niedemokratycznych reżimach. Na temat Kataru, miejsca kolejnych mistrzostw świata, powiedział niedawno: „Wiele wskazuje na to, że Katarczycy kupili ten mundial, ale Niemcy nie są teraz najlepszymi nauczycielami moralności, jeśli chodzi o kupowanie mundiali." Wobec organizatorów mistrzostw świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 r. wysuwano zarzuty korupcyjne wobec Franza Beckenbauera z powodu milionowych wypłat dla katarskiego urzędnika. Ze względu na przedawnienie sprawa nie została rozstrzygnięta w sądzie.

Była szefowa Zielonej Młodzieży

Podobnie jak Nouripour, Ricarda Lang, urodzona w 1994 roku pod Stuttgartem, zapowiedziała już, że chce przeanalizować dość rozczarowujący wynik partii w wyborach do Bundestagu, nie szkodząc jednak przy tym Annalenie Baerbock, która była wówczas główną kandydatką.

Ricarda Lang, była liderka Zielonej Młodzieży, od dwóch lat jest wiceszefową partii. Od ubiegłego roku jest też deputowaną do Bundestagu. Przerwała studia, by zająć się polityką. Jest pierwszą otwarcie biseksualną niemiecką posłanką. Jej głównym obszarem zainteresowania jest polityka społeczna i klimatyczna. 28-latka jest uważana za przedstawicielkę lewego skrzydła partii.

Lang raz po raz otwarcie wypowiada się przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i populizmowi na ulicach i w sieci. „Nie możemy pozwolić, aby w debacie na temat obowiązkowych szczepień kierowała nami niewielka część społeczeństwa, która mocno się zradykalizowała, która sprzeciwia się administracji państwowej jako takiej, a nawet atakuje policjantów i dziennikarzy”.

Ukraina, Rosja i ochrona klimatu

Oprócz wyboru nowego zarządu, zjazd Zielonych jest zdominowany przez bieżące tematy: konflikt rosyjsko-ukraiński, kwestię ewentualnych dostaw broni do Kijowa, starania współrządzących Zielonych na rzecz promowania ochrony klimatu. Oraz wynik wyborów do Bundestagu – rozczarowujący, mimo że Zieloni powrócili do władzy.

Jeszcze rok temu partia marzyła o kanclerstwie, jednak potem Baerbock popełniała błędy w kampanii wyborczej: Musiała na przykład poprawić swoje oficjalne CV z powodu niedokładnych lub fałszywych informacji o członkostwach i stopniach naukowych.

Prokuratura bada wypłaty bonusów

Nastrojów wewnątrz partii nie poprawia fakt, że berlińska prokuratura prowadzi dochodzenie przeciwko staremu zarządowi federalnemu w związku ze wstępnym podejrzeniem o defraudację.

Chodzi, jak potwierdził rzecznik partii, o zaangażowanie członków zarządu w uchwały o bonusach związanych z pandemią, które zostały wypłacone w 2020 roku wszystkim pracownikom sekretariatu i zarządu partii.

Te fakty, znane już od dawna, utrudniają Zielonym start we współrządzeniu na szczeblu federalnym. Przed nowym zarządem jest wiele pracy – podobnie, jak przed Zielonymi w rządzie.

