Zakaz lotów nad Ukrainą. Szefowa dyplomacji Niemiec wyjaśnia

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock broni decyzji w sprawie zakazu lotów nad Ukrainą. Odmowę wprowadzenia takiego zakazu tłumaczy obawą przed dalszą eskalacją wojny. „To są momenty w polityce zagranicznej, kiedy można wybierać tylko między dżumą a cholerą” – powiedziała polityk Zielonych w niedzielę w programie telewizyjnym „Anne Will” nadawanym w ARD.

Trzeba zrobić wszystko – wyjaśniała – by ta wojna nie doprowadziła do trzeciej wojny światowej. „Dalsze przesunięcie się wojny na Polskę, na kraje bałtyckie – za to nie możemy być odpowiedzialni” – dodała.

NATO mówi „nie”

Sojusz Północnoatlantycki odrzucił wniosek Ukrainy o utworzenie strefy zakazu lotów. Kraje NATO są zgodne, że samoloty Sojuszu nie powinny operować w przestrzeni powietrznej Ukrainy – powiedział w piątek, 4 marca, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Strefa zakazu lotów nad Ukrainą „brzmi defensywnie”, ale w praktyce oznacza to, że „NATO będzie zestrzeliwać rosyjskie samoloty”, aby chronić przestrzeń powietrzną, a tym samym aktywnie uczestniczyć w wojnie – mówiła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock w niedzielę w wywiadzie dla wieczornego wydania wiadomości w telewizji ZDF.

Według Baerbock działania gospodarcze i finansowe, a także dostawa broni Ukrainie mają wywrzeć jak największą presję na prezydenta Rosji. Trwają ponadto rozmowy na temat korytarzy humanitarnych.

Również szef współrządzącej w Niemczech FDP i minister finansów Christian Lindner odrzucił propozycję Ukrainy odnośnie strefy zakazów lotów. W „Bild TV” mówił o odpowiedzialności za to, co może nastąpić później. „Przekształcenie tej strasznej wojny w jeszcze większą wojnę nie zmniejszy cierpienia” – tłumaczył Lindner.

