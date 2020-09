Za 30 lat będzie ponad miliard uchodźców

Intensywny wzrost liczby ludności w niestabilnych państwach, w połączeniu z problemami ekologicznymi, może zmusić masy ludzi do ucieczki ze swoich domów. Prognozuje to opublikowany w środę (9.09.2020) Ekologiczny Rejestr Zagrożeń (ETR). W większości chodzi o osoby, które będą się przemieszczać w granicach swoich krajów, jednak wpłynie to także na migracje między krajami.

Za największe zagrożenie eksperci uważają katastrofy naturalne, takie jak powodzie oraz niedostatek pożywienia i wody. Może to także prowadzić do kolejnych konfliktów zbrojnych, które również będą generować fale uchodźcze.

Najbardziej zagrożone regiony to w ocenie ekspertów Sahel w Afryce, południe kontynentu oraz Bliski Wschód od Syrii po Pakistan. Na tych obszarach może w połowie stulecia dojść do poważnych kryzysów wskutek intensywnego przyrostu liczby ludności i problemów z ekologią.

Nawet jeśli kraje uprzemysłowione nie są bezpośrednio zagrożone kryzysami, to wielki napływ migrantów będzie miał wpływ także na Europę i Amerykę Północną. Już kryzys uchodźczy w 2015 roku pokazał, że stosunkowo niewielka liczba migrantów może doprowadzić do politycznych i społecznych napięć w krajach przybycia.

Z raportu ONZ dotyczącego uchodźców wynika, że w 2019 roku swoje domy musiało opuścić około 79,5 miliona ludzi, czyli nieco ponad 1 procent ludności świata.

(KNA/sier)

