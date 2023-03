Xi Jinping z wizytą w Moskwie. „Niezawodni partnerzy”

Po raz pierwszy od czterech lat szef państwa i rządu Chin Xi Jinping przebywa w Moskwie. „Jestem przekonany, że wizyta będzie owocna i da nowy impuls do zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków chińsko-rosyjskich” – powiedział Xi, jak podały rosyjskie agencje informacyjne. Jak dodał: Pekin i Moskwa są „dobrymi sąsiadami” i „niezawodnymi partnerami”.

„Ukraina tematem rozmów”

Jak zapewnia strona rosyjska, Xi i Putin chcą na spotkaniu zapoczątkować „nową erę” w stosunkach dwustronnych. Według agencji Interfax zaplanowane są rozmowy w obecności rosyjskiej i chińskiej delegacji oraz wspólna kolacja.

Rzecznik Władimira Putina zapewnił, że tematem rozmów obu przywódców będzie też Ukraina. „Prezydent Putin udzieli szczegółowych wyjaśnień, aby Xi mógł z pierwszej ręki poznać aktualne stanowisko strony rosyjskiej” – powiedział Dimitrij Pieskow. „Kwestie zawarte w pekińskim planie dotyczącym Ukrainy”, według zapewnień Pieskowa, pojawią się w taki czy inny sposób podczas negocjacji.

Wsparcie dla Putina

Po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina pod zarzutem zbrodni wojennych, wizyta chińskiego przywódcy w Moskwie jest wyrazem wsparcia dla prezydenta Rosji. Chiny zaapelowały o rozważne podejście. – MTK musi „zająć obiektywne i sprawiedliwe stanowisko” oraz respektować przysługujący głowom państwa immunitet, który wynika z prawa międzynarodowego – powiedział rzecznik pekińskiego resortu spraw zagranicznych Wang Wenbin.

Dla Putina wizyta Xi na Kremlu to dyplomatyczny sukces, który pozwala pokazać zachodnim przywódcom sprzymierzonym z Ukrainą, że ich wysiłki zmierzające do jego izolacji zawiodły.

Chiny nie potępiły wojny Rosji z Ukrainą, ale wielokrotnie wypowiadały się przeciwko użyciu broni jądrowej, a w lutym przedstawiły mglistą inicjatywę pokojową wzywającą do zawieszenia broni oraz do rozmów, która jak dotąd nie przyniosła żadnych wymiernych postępów.

Ukraińskie MSZ zaapelowało do Xi. – Oczekujemy, że Pekin wykorzysta swoje wpływy w Moskwie, by przekonać ją do zakończenia agresywnej wojny przeciwko Ukrainie – powiedział agencji informacyjnej AFP rzecznik resortu Oleg Nikolenko.

Zachód sceptyczny

Rzecznik chińskiego MSZ oświadczył przed wizytą Xi na Kremlu: „Chiny zachowają swoje obiektywne i sprawiedliwe stanowisko w sprawie kryzysu ukraińskiego i odegrają konstruktywną rolę w promowaniu rozmów pokojowych”. Tymczasem Zachód podchodzi do chińskich propozycji ze sporym sceptycyzmem.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że nie może być zawieszenia broni bez wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy. Wszystko inne byłoby „taktyką odwlekania”, która pozwoliłaby prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na przesunięcie swoich wojsk, a następnie ponowne rozpoczęcie wojny w dogodnym dla niego czasie.

– Świat nie powinien dać się zwieść taktycznemu posunięciu Rosji, wspieranej przez Chiny lub jakikolwiek inny kraj, by zamrozić wojnę na swoich warunkach – ostrzegł Blinken.

Żądanie wycofania wojsk nadeszło także z Berlina. Moskwie „nie wolno pozwolić, by uszła jej na sucho próba aneksji dużej części sąsiedniego kraju” – powiedział zastępca rzecznika niemieckiego rządu Wolfgang Buechner. Dlatego ważne jest, aby Rosja wycofała swoje wojska. Jak dodał, byłoby również wskazane, aby „prezydent Chin przeprowadził bezpośrednią rozmowę także z prezydentem Ukrainy”.

Także Londyn wyraża oczekiwanie, że Xi może wpłynąć na Władimira Putina, by ten zakończył wojnę.

(Tagesschau/afp/jar)

