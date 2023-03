Niemiecka prasa: Nakaz aresztowania Putina utrudni negocjacje pokojowe?

„Nawet jeśli utrudni to przyszłe negocjacje pokojowe: Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby w końcu traktować zbrodniarza jak zbrodniarza, jest słuszna” – czytamy na stronach internetowych dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Autor komentarza pisze, że organy ścigania, z natury uparte i wierne zasadom, są wrogiem dyplomacji. „Nawet w politycznej codzienności, gdy niezależny wymiar sprawiedliwości nie chce oglądać się na polityczne potrzeby chwili, wywołuje to często tarcia, a co dopiero teraz, w historycznym momencie triumfu dla wymiaru sprawiedliwości”.

Jak czytamy, Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania przywódcy mocarstwa atomowego. „Teraz pojawią się plakaty z jego zdjęciem jako poszukiwanego. Niebawem, cóż za perspektywa, mogą pojawić się nawet nagrody za wskazówki mogące pomóc w zatrzymaniu Putina”.

Komentator gazety zaznacza, że część zachodnich dyplomatów krytykuje decyzję MTK, uznając, że nie uratuje ona nikogo w Ukrainie, a tylko przedłuży wojnę. Putin nie będzie bowiem chciał opuszczać Rosji obawiając się zatrzymania, a to może uniemożliwić rozmowy pokojowe prowadzone gdzieś na świecie.

Jak czytamy, prawda jest jednak taka, że gdyby śledczy już przed laty zajęli się Putinem, zamiast zwracać uwagę na obawy zachodnich dyplomatów czy wyznawców Realpolitik we własnych szeregach, to za rosyjskim przywódcą już dawno mógł zostać wydany nakaz aresztowania. MTK już od 2014 roku prowadzi przecież dochodzenie w sprawie ówczesnej inwazji na Ukrainę.

„Przeszkodą było jednak to, że zachodnie rządy, w tym niemiecki, uważały do tej pory, że władca na Kremlu potrzebny jest jako partner do zachowania pokoju. Gdyby śledczy już przed laty to zignorowali, być może zapobiegłoby to czemuś gorszemu”. Jak czytamy, popełniono błąd, a teraz trzeba z tym skończyć.

Także regionalna gazeta „Reutlinger General Anzeiger” odnosi się do pytania, czy nakaz aresztowania utrudni ewentualne negocjacje pokojowe. Gazeta komentuje też słowa niemieckiego ministra sprawiedliwości o tym, że gdyby Putin pojawił się na terytorium Niemiec, to należałoby go aresztować. Jak czytamy, Niemcy mocno angażują się na rzecz Ukrainy, ale – zdaniem komentatora gazety – celem niemieckiej polityki powinno być doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia wojny na drodze negocjacji.

„I oto druga strona medalu. Trudno sobie wyobrazić, że Putin może rozpocząć rozmowy z Ukrainą i wspierającymi ją krajami. A więc właśnie krajami, które otwarcie opowiadają się za ściganiem go jako zbrodniarza wojennego. (…) Oczywiście, że MTK postąpił konsekwentnie. Ale utrudnia to negocjacje pokojowe z Rosją, o ile w ogóle są one możliwe z Rosją pod przywództwem Putina”.