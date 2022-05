Wybory w Szlezwiku-Holsztynie. Cios dla kanclerza Scholza

Sukces chadecji w wyborach regionalnych w Szlezwiku-Holsztynie odbierany jest jako siła napędowa dla wyborów regionalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii w przyszłą niedzielę, 15 maja. – Partia masowa CDU jest znowu w pełni obecna. A dobra praca rządu, która zapewnia więcej bezpieczeństwa, nowoczesną gospodarkę i bezpieczne miejsca pracy, jest także honorowana przez ludzi – powiedział premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest w poniedziałek, 9 maja, przed spotkaniem władz CDU w Berlinie.

Szlezwik-Holsztyn zmierza w kierunku stabilności – stwierdził Wuest, dodając, że również w jego landzie chadecja będzie walczyć o stabilne warunki. W tym najludniejszym z 16 niemieckich landów CDU chce być najsilniejszą partią. Zwycięzca wyborów w Szlezwiku-Holsztynie, Daniel Guenther, jest świadom znaczenia, jakie mają wczorajsze wybory (8.5 2022) dla Niemiec i chadeków. Jak stwierdził, wybory w jego landzie mogą być wiatrem w żagle chadeków w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Chadecja na czele

CDU zdecydowaną przewagą głosów wygrała w niedzielę wybory do landtagu w Szlezwiku-Holsztynie. Na chadeków głosowało 43,4 proc. wyborców – to wzrost o 11,4 punktów procentowych w porównaniu z poprzednimi wyborami. Socjaldemokraci osiągnęli najgorszy wynik w historii wyborów do parlamentu krajowego w Kilonii – 16 procent (spadek o 11,3 punktów procentowych). Na drugim miejscu za CDU uplasowali się Zieloni z wynikiem 18,3 proc. – najlepszym w ich historii w wyborach w Szlezwiku-Holsztynie (plus 5,4 punktów). FDP, współtworząca do tej pory z CDU i Zielonymi rząd w Kilonii, spadła do 6,4 proc. (minus 5,1 punktów).

Cios dla kanclerza Scholza

Dla badacza partii Juergena Faltera zwycięstwo wyborcze CDU w Szlezwiku-Holsztynie jest związane m.in. z komunikacją kanclerza Olafa Scholza (SPD) w sprawie wojny w Ukrainie. Niezdecydowany kurs Scholza w sprawie Ukrainy i dostaw broni, jak również „jego częsta dwuznaczność w wypowiedziach”, promieniowały aż do Szlezwika-Holsztynu – stwierdził Falter w wywiadzie dla „Passauer Neue Presse”.

Badacz nie chce jednak obwiniać wyłącznie Scholza za historycznie niski wynik SPD we wczorajszych wyborach. Ma to też wiele wspólnego z nieznanym szerzej liderem SPD w tym landzie, Thomasem Losse-Muellerem, który nie miał szans wygrać z popularnym premierem Guentherem. Poza tym SPD ma na północy Niemiec ogromne problemy merytoryczne. Partia nie jest w stanie wykazać się przewagą w żadnej z ważnych dziedzin. Teraz SPD musi spróbować nadrobić zaległości w Nadrenii Północnej-Westfalii – „w o wiele ważniejszym kraju związkowym” – powiedział Falter.

