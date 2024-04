Wojna w Ukrainie. Niemcy przekażą trzeci system Patriot

Niemcy wkrótce dostarczą Ukrainie trzeci system obrony powietrznej Patriot. Jak podało niemieckie ministerstwo obrony, decyzję podjęto „w związku z nasileniem rosyjskich ataków powietrznych” na Ukrainę. System obrony zostanie przekazany z wyposażenia Bundeswehry i to niezwłocznie – poinformował Berlin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom za pomoc „w krytycznym momencie”.

W ostatnich tygodniach Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę za pomocą samolotów, pocisków manewrujących, bomb szybujących i dronów. Ostatnio celem ataków stała się również infrastruktura energetyczna. – Rosyjski terror przeciwko ukraińskim miastom oraz infrastrukturze kraju powoduje niezmierzone cierpienia – powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. – Zagraża dostawom energii dla ludności i niszczy obiekty przemysłowe, które są ważne dla gotowości operacyjnej ukraińskich sił zbrojnych – dodał.

Zełenski dziękuje Scholzowi

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz osobiście podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sobotę (13.04.2024) wyraził zgodę na dostawę dodatkowego systemu Patriot. Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu, Zełenski i Scholz mówili o konieczności dalszych wysiłków partnerów w celu wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony powietrznej.

Prezydent Ukrainy podziękował Scholzowi za tę decyzję, a także za dodatkowe pociski do dotychczas rozmieszczonych w Ukrainie systemów Patriot. „Dziękuję, Olafie, za twoje przywództwo” – napisał Zełenski na platformie X. „To prawdziwy znak wsparcia dla Ukrainy w krytycznym momencie” – dodał Zełenski i zaapelował do „wszystkich innych szefów państw i rządów krajów partnerskich do pójścia za tym przykładem”.

Patrioty dla Ukrainy

We wtorek, 9 kwietnia, szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock pilnie wezwała do zwiększenia liczby systemów Patriot dla oblężonej Ukrainy, ale określiła niemieckie zapasy jako „wyczerpane”. Ekspert ds. polityki zagranicznej z partii SPD Michael Roth napisał w internetowym serwisie X: „Teraz duże państwa NATO muszą wreszcie pójść za przykładem (Niemiec)!”.

Do tej pory Niemcy dostarczyły Ukrainie dwie jednostki systemu Patriot. System ten jest używany do zwalczania większych celów powietrznych takich, jak samoloty, drony, rakiety i pociski manewrujące. Każda jednostka składa się z systemu radarowego, centrum ognia i kilku wyrzutni pocisków obronnych. Patriot może obserwować do 50 zbliżających się celów i atakować pięć obiektów jednocześnie. Według Bundeswehry zasięg systemu wynosi około 68 kilometrów.

Potrzebne też systemy IRIS-T

W wystąpieniu wideo w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy powiedział, że zabiega również o dostarczenie przez Niemcy dodatkowego systemu obrony powietrznej IRIS-T. Niemiecki rząd dostarczył do tej pory cztery nowoczesne systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, które służą do ochrony miast, budynków i wojsk lądowych.

W przeciwieństwie do systemu Patriot IRIS-T zostanie dostarczony bezpośrednio od niemieckiego producenta sprzętu obronnego – firmy Diehl, przy czym zakup sfinansował niemiecki rząd.

(AFP/dom)

