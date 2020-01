WOŚP także w Niemczech. Tysiące euro zebrane w Berlinie

W stolicy Niemiec finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się już w sobotę. Całodniową akcję zorganizowano na terenie szkoły podstawowej w dzielnicy Wedding. Berliński sztab WOŚP przygotował licytacje, koncerty, warsztaty oraz zabawy dla dzieci.

Najmłodsi mogli przeprowadzić naukowe eksperymenty albo sprawdzić się w roli artystów plastyków, nieco starsi zgłębić tajniki pracy programisty, a dorośli wysłuchać występów Roberta Kudelskiego, Celiny Muzy czy Przemka Walkowicza. Dla chętnych przygotowano też kurs tańca latino i zumby.

Finał w Berlinie przyciągnął setki Polaków, ale i Niemców. Tylko w sobotę zebrano ponad 12 tysięcy euro czyli ok. 50 tys. złotych. Ta kwota jeszcze się zwiększy, bo dopiero w niedzielę wolontariusze z puszkami wychodzą na ulice. W kilkudziesięciu miejscach stoją też puszki stacjonarne. Poza tym trwają jeszcze zbiórki w internecie. W ubiegłym roku w Berlinie zebrano ponad 17 tysięcy euro.

Pieniądze do puszek w Berlinie wrzucają głównie mieszkający tu Polacy i polscy turyści, ale coraz częściej także sami Niemcy. – Niewielu Niemców kojarzy samą fundację, ale kiedy pojawi się hasło Pol'and'Rock (festiwal muzyczny na granicy Polski i Niemiec organizowany przez WOŚP – red.), to już sporo Berlina kojarzy, wtedy już idzie łatwiej – mówi Ada Dubrawska z berlińskiego sztabu Orkiestry.

Berlin życzliwy dla Orkiestry

Z sympatią do całej akcji podchodzą też lokalne władze. – Kiedy tylko mówimy o co chodzi, zawsze jest bardzo miło. Pracownica Urzędu ds. Szkół została nawet godzinę dłużej po pracy, aby pomóc nam załatwić wszystkie formalności związane z naszym finałem. Podchodzą do nas z ogromną otwartością – mówi Dubrawska.

Każdego roku do berlińskiego sztabu zgłasza się wielu chętnych do pomocy przy organizacji finału. – Nie narzekamy na brak wolontariuszy, wręcz przeciwnie. W tym roku sztab tworzy około stu ochotników, co ciekawe nie tylko z Polski. Mamy przeróżne narodowości – Polaków, Niemców, Japończyka. W sztabie mówimy w wielu językach – mówi Ada Dubrawska.

W Niemczech sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano w kilkunastu miastach. Obok Berlina także w Bonn, Brunszwiku, Frankfurcie, Gelsenkirchen, Hamburgu, Karlsruhe, Monachium, Muenster, Norymberdze, Oberhausen i Wuppertalu.