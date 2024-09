Wkrótce: bezpośredni pociąg z Berlina do Paryża

Od 16 grudnia podróżujący koleją będą mogli cieszyć się bezpośrednim połączeniem z Berlina do stolicy Francji. Czas podróży wyniesie około ośmiu godzin, ogłosiła Deutsche Bahn (DB) na targach technologii transportowych Innotrans w Berlinie (24.09.). „Będzie to pierwszy raz, kiedy dwie stolice będą połączone usługą szybkiego transportu”, czytamy w oświadczeniu. Ekspansja transportu międzynarodowego jest częścią strategii niemieckich kolei w celu poprawy stanu transportu dalekobieżnego w perspektywie średnioterminowej. W tej chwili ta gałąź transportu przynosi straty.

Cel: punktualność pociągów

Transport dalekobieżny został ostatnio poważnie spowolniony przez strajki, ekstremalne zjawiska pogodowe i zniszczoną infrastrukturę, powiedział Michael Peterson, członek zarządu DB odpowiedzialny za transport dalekobieżny. „Straciliśmy zaufanie naszych klientów”, dodał. W 2023 r. popyt był „niezwykle silny”. W tym czasie wystąpiły też poważne problemy.

W sierpniu punktualność na trasach dalekobieżnych wynosiła 60,6 procent – według Petersona jest to „niezwykle gorzki wynik”. Do 2027 r. punktualność powinna ponownie wzrosnąć do ponad 75 procent. „Podstawowym warunkiem wstępnym do tego jest funkcjonująca infrastruktura” – powiedział Peterson.

Remonty muszą uwzględniać rozkłady jazdy

Aby zwiększyć atrakcyjność kolei, DB planuje zmiany. Na przykład okres wstępnej rezerwacji biletów kolejowych ma się wydłużyć z sześciu do dwunastu miesięcy. Zmiana ta także ma wejść w życie od 16 października. Wtedy też zostanie sfinalizowany nowy rozkład jazdy, według którego pociągi będą kursować od połowy grudnia – i wtedy też do sprzedaży wejdą bilety na nowe połączenie z Berlina do Paryża.

Koncern liczy również na szybkie efekty nadchodzących generalnych remontów tras o szczególnym znaczeniu. Do 2031 roku 41 linii ma zostać gruntownie naprawionych i zmodernizowanych. Od połowy lipca trwają prace budowlane na odcinku między Frankfurtem a Mannheim. DB liczy na to, że ukończenie ich do połowy grudnia ustabilizuje ruch pociągów.

W przyszłości działania budowlane wykraczające poza ogólne remonty mają w większym stopniu brać pod uwagę rozkłady jazdy, powiedział Peterson. Także ten fakt przyczyni się jego zdaniem do poprawy niezawodności transportu dalekobieżnego w nadchodzących miesiącach.

Więcej połączeń Sprinter po zmianie rozkładu jazdy

Peterson obiecał również rozszerzenie usług dalekobieżnych w nadchodzących latach. Wprawdzie sieć jest mocno przeciążona, jednak ograniczanie tego segmentu nie byłoby celowe, gdyż stanowi on jedynie ułamek ruchu kolejowego w Niemczech.

Rozkład jazdy na 2025 r. będzie już zawierał nieco więcej połączeń Sprinter, tj. podróży ICE z zaledwie kilkoma przystankami między stacją początkową i końcową. „Do grudnia 2026 r. 20 dużych niemieckich miast zostanie połączonych z ogólnokrajową siecią dalekobieżną za pomocą połączeń dalekobieżnych ICE kursujących w rytmie 30-minutowym, powiedział Peterson.

Podróż z Berlina do Paryża przez Strasburg

Istnieje również zapotrzebowanie ze strony klientów na więcej transportu międzynarodowego. W związku z tym kolej rozszerza współpracę z francuskimi liniami SNCF w zakresie nowego bezpośredniego połączenia z Berlina do Paryża. Połączenie było planowane od jakiegoś czasu i toczyły się na ten temat ożywione dyskusje. Według DB pociągi będą w przyszłości kursować przez Frankfurt Południowy, Karlsruhe i Strasburg. Według przewoźnika, będzie to również pierwsze bezpośrednie połączenie dzienne między Berlinem a Strasburgiem, siedzibą Parlamentu Europejskiego.

Bilety na trasie Berlin - Paryż od 59,99 euro

W przyszłości podróż do Paryża będzie rozpoczynać się codziennie o godzinie 11.54 na berlińskim Dworcu Głównym, docierając do stacji Paris Est planowo o 19.55. Zgodnie z rozkładem jazdy podróż do Strasburga trwa sześć godzin (przyjazd o 17.53). W drugą stronę pociąg odjeżdża z Paryża o godz. 9.55 i przyjeżdża do Strasburga o godz. 11.40 i do Berlina o godz. 18.03.

Wykorzystany zostanie ICE3 z 444 miejscami siedzącymi. Ceny biletów na całą trasę z Berlina do Paryża startują od 59,99 euro (w tym rezerwacja miejsca).

Współpraca DB i SNCF

DB i francuski koncern SNCF obsługują francusko-niemieckie trasy kolei dużych prędkości już od czerwca 2007 r. Od tego czasu pociągi ICE i TGV kursują na liniach Frankfurt - Paryż i Stuttgart - Paryż. Pod koniec 2007 r. codzienne połączenie zostało przedłużone poza Stuttgart do Monachium. W marcu 2012 r. uruchomiono codzienne bezpośrednie połączenie z Frankfurtu do Marsylii.

Od 2023 r. w letnie soboty kursują również pociągi przelotowe między Frankfurtem a Bordeaux. Od grudnia 2023 r. kursuje nocny pociąg między Berlinem a Paryżem, obsługiwany przez Austriackie Koleje Federalne (ÖBB).

DPA/sier