Wiceszefowa PE: Polska i Węgry kontynuują demontaż demokracji

„Z jednej strony jesteśmy wszyscy mega solidarni, także z Polską. Wspieramy rząd w jego działaniach. W przypadku Polski trzeba przy tym zaznaczyć, że dużo robi społeczeństwo. (…) Jesteśmy solidarni z Polską i Węgrami, ale trzeba też powiedzieć: oba rządy kontynuują demontaż demokracji. To bardzo trudna sytuacja dla nas, ponieważ oczywiście widzimy, że kraje te, przede wszystkim Polska, z powodu geograficznej bliskości (do Ukrainy) znacznie bardziej ucierpiały i ponoszą duże ciężary” – powiedziała Katarina Barley w wywiadzie opublikowanym w piątek w internetowym wydaniu dziennika „Die Welt”.

„Z drugiej strony, – kontynuowała Barley – pomimo tego, kraje te nie mogą uzależnić totalnie swojego wymiaru sprawiedliwości i jako rząd powoli skupować mediów”. „Musimy znaleźć równowagę, ale myślę, że poradzimy sobie” – dodała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Czy UE przymknie oczy na naruszenia praworządności?

Barley podkreśliła, że Polska i Węgry reprezentują inny punkt widzenia i mówią:„Hej, jest wojna i teraz musicie dać nam wszystko, przymknąć oczy na to, co robimy”.

Polemizując z tym stanowiskiem, wiceszefowa powiedziała: „Dostaniecie wszystko, co potrzebujecie dla uchodźców, a także wsparcie wojskowe. Pomimo tego musicie przywrócić niezależność wymiaru sprawiedliwości i doprowadzić do tego, aby pejzaż medialny stał się znów bardziej pluralistyczny”.

Zdaniem Barley u przedstawicieli rządów Polski i Węgier nie widać żadnych oznak zmiany sposobu myślenia. Europosłanka zwróciła natomiast uwagę, że między Warszawą a Budapesztem, które tworzyły dotychczas „blok blokujący” doszło do różnicy zdań na tle sankcji wobec Rosji. „Przez pewien czas istniała nadzieja, że Polska chociaż trochę odwróci się od Viktora Orbana. Do tego jednak nie doszło” – zaznaczyła. Jej zdaniem oba kraje tworzą „sojusz, którego spoiwem są wspólne cele”. Po dojściu do władzy nowego rządu włoskiego, który wspiera Orbana, sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana – oceniła Barley.

Barley jest działaczką niemieckiej SPD. W rządzie Angeli Merkel kierowała resortami sprawiedliwości i rodziny. W 2019 roku zdobyła mandat do PE.