Większość berlińczyków za wywłaszczeniem koncernów mieszkaniowych

Super dzień wyborczy w Berlinie, podwójne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Równolegle do wyborów do Bundestagu, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odbywają się wybory do tamtejszego landtagu. Berlińczycy zaś uczestniczą dziś aż w czterech głosowaniach!