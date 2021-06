Wariant Delta koronawirusa jest już w Niemczech

– Wielkim czynnikiem niepewności jest nowa mutacja B.1.617.2, która jest jeszcze bardziej zakaźna niż obecnie dominujący wariant B.1.1.7. Krok po kroku mutacja będzie się stopniowo utrwalać w ciągu najbliższych kilku tygodni – powiedział szef Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI), Gernot Marx, w rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post". Jeśli ludzie będą nieostrożni, liczba zakażeń znowu może gwałtownie wzrosnąć. – A wtedy czwarta fala jest możliwa – stwierdził Marx.

Pierwsze przypadki w Niemczech

W Hamburgu występują „pojedyncze przypadki" wariantu Delta – poinformowała we wtorek (8.06.) hamburska senator ds. zdrowia Melanie Leonhard (SPD). Wiadomo do tej pory o dziesięciu przypadkach, które najprawdopodobniej związane są z powrotami z zagranicy do Niemiec. Trzy kolejne są obecnie poddawane tzw. sekwencjonowaniu, jak poinformował „Der Spiegel”. W Wiesbaden odnotowano 15 zakażeń wariantem Delta, jak podał we wtorek dziennik „Wiesbadener Kurier”.

Nadal nie jest jasne, czy mieszkańcy wieżowca w Dreźnie, który został objęty kwarantanną, także zarazili się odkrytym w Indiach wariantem Delta – stwierdziła rzeczniczka urzędu miasta w odpowiedzi na pytanie agencji DPA. Wyniki sekwencjonowania są spodziewane w środę.

Urząd ds. zdrowia poddał cały mieszczący się w wieżowcu akademik kwarantannie w poprzednim tygodniu. Powodem była śmierć jednego z jego mieszkańców 1 czerwca po zarażeniu się koronawirusem. Student niedawno wrócił z Bangalore, a szybki test przeprowadzony po wjeździe do Niemiec dał negatywny wynik. Według urzędu istnieje podejrzenie, że mężczyzna mógł zarazić się wariantem Delta już w Niemczech. W związku z tym siedmioro kolejnych mieszkańców poddano testom na obecność koronawirusa. W trzech przypadkach podejrzewa się występowanie wariantu Delta.

Do tej pory nie doszło do masowego rozprzestrzeniania się Delty w Niemczech, jak to miało miejsce od końca 2020 r. w przypadku wariantu brytyjskiego, zwanego obecnie Alfa. Osoba nim zakażona zaraża średnio więcej osób niż w przypadku wcześniejszych form wirusa.

Specjalne przepisy na Euro

Szczególnie szybko wariant rozprzestrzenia się w Wielkiej Brytanii, dlatego przy wjeździe z tego kraju do Niemiec obowiązują specjalne obostrzenia. Obecnie jedynie obywatele niemieccy i osoby zamieszkałe w Niemczech mają prawo wjazdu do RFN. Wszystkich obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, nawet jeśli wynik testu przed wjazdem jest negatywny.

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, rząd federalny będzie dyskutować w środę (09.06.2021) o specjalnych regulacjach dla zawodników. Obowiązujące teraz ograniczenia byłyby problemem nie tylko dla niemieckich piłkarzy grających w brytyjskich klubach, lecz dla każdej drużyny, która rozegra jakiś mecz w Londynie, a następnie przyjedzie na ćwierćfinał do Monachium. Najprawdopodobniej zawodnicy zostaną zwolnieni z obowiązku kwarantanny, ma to dotyczyć także dziennikarzy obsługujących Euro.

Przyspieszone powroty z urlopu

W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, w Wielkiej Brytanii obowiązuje po powrocie z zagranicy 10-dniowa kwarantanna, co skłoniło 27 tysięcy brytyjskich urlopowiczów do szybszego powrotu z Portugalii do ojczyzny. Taką informację podał we wtorek dziennik „Público“. Turyści opuścili Portugalię w niedzielę i poniedziałek, co potwierdził szef Związku Turystycznego regionu Algarve. Wielu skarżyło się z powodu konieczności skrócenia wypoczynku i rezerwacji drogich lotów, jak podała stacja BBC. – Najpierw umieścić kraj na zielonej liście, a potem go z niej skreślić, to nie do wiary – mówiła jedna z urlopowiczek po wylądowaniu na lotnisku Gatwick.

Brytyjski rząd usunął – po zaledwie trzech tygodniach – popularny kierunek wakacyjny z zielonej listy krajów, które można odwiedzać bez obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie. Krytykowane przez branżę turystyczną posunięcie rząd Wielkiej Brytanii motywował rosnącą liczbą zakażeń w Portugalii i rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa. W Wielkiej Brytanii jest on już dominujący.

W badaniu przeprowadzonym w Indiach oszacowano, że zdolność do przenoszenia się tego wariantu jest o 50 procent wyższa niż w wariancie Alfa odkrytym w Wielkiej Brytanii. Z badania nie wynika, czy wariant Delta prowadzi do większej śmiertelności.

(dpa/sier)

