Brytyjski wariant atakuje Niemcy

Wysoce zakaźny wariant koronawirusa B.1.1.7, odkryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, nadal szybko rozprzestrzenia się w Niemczech. Osiągnął udział w zakażeniach na poziomie 88 procent, jak podał Instytut Roberta Kocha (RKI). W połowie lutego było to 22 procent. Rozprzestrzenianie się wariantu jest zdaniem RKI niepokojące, ponieważ „zgodnie z obecną wiedzą, jest znacznie bardziej zaraźliwy i prawdopodobnie powoduje cięższy przebieg choroby niż inne warianty". Należy się zatem spodziewać dalszego wzrostu liczby przypadków COVID w szpitalach.

W ciągu jednego dnia niemieckie służby zdrowia zgłosiły do RKI 24.300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ponadto w ciągu 24 godzin odnotowano 201 nowych zgonów. Dokładnie tydzień temu RKI odnotował 22 657 nowych zakażeń i 228 nowych zgonów w ciągu jednego dnia.

Wzrost liczby zakażeń

Według RKI, liczba nowych zakażeń zgłoszonych w ciągu siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców (zapadalność siedmiodniowa) wyniosła w skali kraju 134,2 - a więc nieco powyżej poziomu z dnia poprzedniego (132,3).

Rosnąca liczba zgłoszonych nowych zakażeń nie jest związana z przeprowadzaniem szybkich testów. Nie ma „żadnych dowodów na zniekształcenie liczby pozytywnych wyników testów PCR z powodu szybko rosnącej liczby pozytywnych testów antygenowych", mówi.

Na razie brak dalszych rozwiązań

Lider CDU Armin Laschet powiedział, że chce w czasie świąt wielkanocnych zastanowić się, jakie środki mogłyby skutecznie powstrzymać trzecią falę pandemii. Wspólnie uzgodnione wielkanocne restrykcje nie zadziałały, podkreślił Laschet w telewizji ZDF. „Dlatego musimy teraz wspólnie zastanowić się, co jest opcją zastępczą, gdzie możemy wprowadzić kolejne mechanizmy ochronne, w których dziedzinach życia możemy wprowadzić ograniczenia, to musi być przedyskutowane. Po prostu nie ma jeszcze rozwiązania" – powiedział.

WHO krytykuje Europę

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potępiła kampanię szczepień w Europie jako „niedopuszczalnie powolną". - Szczepionki są obecnie naszym najlepszym sposobem na wyjście z tej pandemii - podkreślił dyrektor WHO na Europę Hans Kluge. Powiedział, że powolna dystrybucja szczepionek w Europie prowadzi do „przedłużenia pandemii”. Dystrybucja szczepionek musi zostać przyspieszona poprzez zwiększenie produkcji i ograniczenie biurokracji, nalegał Kluge. - Każda pojedyncza fiolka, którą mamy w magazynie musi być użyta. Teraz - zaapelował.

Restrykcje w Austrii

W Austrii w niektórych regionach ponownie wprowadzono kilkudniowe ograniczenia w związku z grożącym przeciążeniem oddziałów intensywnej opieki. W Wiedniu, Burgenlandzie i Dolnej Austrii zamyka się większość sklepów, muzeów i ogrodów zoologicznych. Ponadto, przez całą dobę obowiązują różne ograniczenia dotyczące wychodzenia z domu. Nabożeństwa w kościołach są dozwolone, z zachowaniem surowego reżimu sanitarnego.

Dotyczy to prawie czterech milionów z dziewięciu milionów obywateli Austrii. Ograniczenie to będzie stosowane w tych trzech regionach do 10 kwietnia. Brytyjska odmiana koronawirusa jest szczególnie rozpowszechniona na wschodzie kraju. W sześciu pozostałych landach na razie nic się nie zmieni. Tutaj sklepy będą otwarte również w Wielki Piątek.

Rekordy w Turcji

Tureckie ministerstwo zdrowia poinformowało o około 39 tys. nowych zakażeń koronawirusem w ciągu jednego dnia - to rekord od początku pandemii. Władze zarejestrowały również 152 zgony związane z COVID-19 w ciągu 24 godzin, jak podało ministerstwo. Minister zdrowia Fahrettin Koca powiedział, że brytyjski wariant Corona występuje już w 75 procent zakażeń.

Nowy mutant w Brazylii

W Brazylii naukowcy znaleźli nową odmianę koronawirusa u kobiety. Naukowcy koordynujący sieć alarmową dla wariantów COVID-19, zidentyfikowali nowy wariant w mieście Sorocaba w pobliżu metropolii São Paulo, podała instytucja badawcza Instituto Butantan. Według raportu, nowy wariant przypomina ten z RPA i nadal jest badany.

(dpa,afp/sier)