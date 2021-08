Walka z pandemią. 70 proc. dorosłych w UE zaszczepionych

Unia Europejska osiągnęła ważny cel w walce z koronawirusem. Jak poinformowała we wtorek (31.08) szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, już 70 procent dorosłych mieszkańców Wspólnoty jest w pełni zaszczepionych.

„To ponad 250 milionów ludzi, którzy mają odporność”, przekazała. Jak oceniła, to wielkie osiągnięcie i kamień milowy.

W Niemczech w pełni zaszczepionych jest 64 proc. osób w wieku od 18 do 59 lat i blisko 84 proc. osób powyżej 60. roku życia. Łącznie daje to poziom zaszczepienia dla całej dorosłej populacji na poziomie około 71 proc. Jeśli zaś chodzi o grupę wiekową 12 do 17 lat to pełne szczepienie przyjęło 21 proc.

Cel zrealizowany

Komisja Europejska jeszcze w styczniu postawiła sobie za cel doprowadzenie do zaszczepienia 70 proc. dorosłych mieszkańców Unii do końca lata. Eksperci byli wówczas zdania, że jeśli dwie trzecie mieszkańców jakiegoś kraju będzie zaszczepionych, to rozwój pandemii w tym państwie uda się opanować.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Te przewidywania okazały się zbyt optymistyczne, głównie z powodu pojawienia się o wiele bardziej zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa. Ale dzięki szczepieniom wyraźnie zmalała presja na systemy opieki zdrowotnej i całe społeczeństwa. Coraz szersze uodpornienie mocno zmniejszyło liczbę ciężkich przebiegów COVID-19 i przypadków śmiertelnych choroby. Jednocześnie wycofano wiele wprowadzonych wcześniej ograniczeń życia publicznego.

Szczepiąc 70 procent mieszkańców Unia Europejska dogoniła też kraje uchodzące na początku akcji szczepień za wyjątkowo efektywne. O wiele szybciej szczepiły na początku choćby USA. Teraz Unia wyprzedziła już Stany Zjednoczone.

„O jeden krok dalej”

UE nie wyznaczyła sobie jeszcze nowego, wyższego celu zaszczepienia. Komisja Europejska ponownie zachęciła jednak wszystkich, którzy jeszcze nie przyjęli preparatów, o poddanie się szczepieniom. „Nie możemy się teraz zatrzymać. Nowe warianty wirusa powodują, że musimy przekroczyć 70 procent, aby być bezpieczni” - powiedziała unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides. Jak dodała, chodzi o to, aby być zawsze „o jeden krok dalej”.

Komisarz zwróciła też uwagę, że 70 procent to średnia dla całej Unii, a we Wspólnocie wciąż są kraje, w których poziom zaszczepienia wynosi poniżej 50 procent, jak na przykład Rumunia czy Bułgaria.

„Pilnie musimy zlikwidować tę niepokojącą lukę w poziomie zaszczepienia w naszych różnych krajach członkowskich” - powiedziała. Trzeba przy tym promować wiedzę o szczepionkach i zwalczać fałszywe informacje na temat szczepień.

Bułgaria zmaga się z potężną akcją dezinformacyjną w mediach społecznościowych. Wielu mieszkańców kraju jest sceptycznych wobec szczepień, także niektórzy wpływowi politycy.

(DPA/szym)