Badania: Powolne szczepienia powodem bilionowych strat

Według instytut badawczego Economist Intelligence Unit (EIU) należącego do magazynu ekonomicznego „Economist” przewidywalne straty w produkcji do 2025 roku mogą sięgać 2,3 biliona dolarów. Największe straty ponoszą kraje rozwijające się, w których szczepienia następują bardzo powoli.

Podczas gdy w krajach uprzemysłowionych dyskutuje się już o szczepieniach przypominających, kraje uboższe są nadal dalekie od zaopatrzenia w wystarczającą ilość szczepionek. Z badania przeprowadzonego przez EIU wynika, że kraje, które nie zaszczepią 60 proc. populacji do połowy 2022 r., poniosą znaczne straty.

Opóźniona konwergencja gospodarcza

„Około dwóch trzecich tych strat będą musiały wziąć na swoje barki gospodarki wschodzące, co jeszcze bardziej opóźni ich konwergencję gospodarczą z krajami bardziej rozwiniętymi” - ostrzega EIU. A to może doprowadzić do zamieszek społecznych.

Największe straty w wartościach bezwzględnych, tj. trzy czwarte strat poniosą, według badania, kraje regionu Azji i Pacyfiku. Jednak mierząc pod względem wkładu w produkt krajowy brutto najbardziej ucierpi region subsaharyjski.

Według badania, do końca sierpnia około 60 procent ludności w krajach o wyższym dochodzie otrzymało przynajmniej jedno szczepienie. W krajach uboższych odsetek ten wynosił zaledwie jeden procent.

(AFP/jar)

