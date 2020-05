Wakacje w UE? Niemcy blisko zniesienia ostrzeżeń

Rząd Niemiec może znieść wydane w marcu generalne ostrzeżenie przed podróżami zagranicznymi. Ostateczna decyzja będzie zależała od rozwoju sytuacji epidemicznej, podaje niemiecka agencja prasowa dpa.

Jeśli w nadchodzących tygodniach nie dojdzie do wzrostu zachorowań na COVID-19 w Europie, to od 15 czerwca zniknie oficjalne ostrzeżenie ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec przed podróżami do krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu.

Bezprecedensowe działania

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas 17 marca wydał ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich celów turystycznych na całym świecie. To sytuacja bez precedensu. Dotychczas ostrzeżenia MSZ dotyczyły tylko obszarów, w których było bardzo niebezpiecznie – na przykład Afganistanu czy Syrii.

Ostrzeżenie wydane przez MSZ umożliwia darmowe odwołanie dokonanych wcześniej rezerwacji. Nie jest równoznaczne z zakazem opuszczania kraju. Poprzez ostrzeżenie ministerstwo chciało zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz uniknąć sytuacji, w której niemieccy turyści utkną za granicą. Po wybuchu pandemii niemiecki MSZ musiał zorganizować most powietrzny i powrót do kraju ponad 240 tysięcy obywateli rozsianych po całym świecie. Była to największa tego typu operacja w historii Niemiec.

Latanie nie będzie już takie jak kiedyś

Rozważane teraz poluzowanie zaleceń miałoby zacząć obowiązywać przed startem letniego sezonu wakacyjnego w Europie. W dokumencie przygotowanym przez rząd Niemiec, do którego dotarła agencja dpa, czytamy, że reanimacja turystyki jest istotna zarówno dla turystów jak i niemieckiej branży turystycznej oraz dla stabilności gospodarczej krajów przyjmujących. W Hiszpanii, Grecji czy Włoszech przychody z turystyki stanowią istotną część produktu krajowego brutto.

Wspólne kryteria dla Europy

Aby uchronić turystów przed zarażeniami koronawirusem rząd Niemiec opowiada się za wypracowaniem wspólnych, ogólnoeuropejskich kryteriów. Berlin proponuje m.in. ustalenie tygodniowej górnej granicy nowych infekcji na poziomie 50 osób na 100 tys. mieszkańców.

W Niemczech przekroczenie tej granicy powoduje przywrócenie na określonym obszarze, na przykład w gminie lub powiecie, ostrzejszych przepisów pandemicznych. Poza tym kraje Europy powinny opracować realistyczne scenariusze dotyczące zachowania odstępu między turystami, noszenia masek czy dezynfekcji pomieszczeń.

Plany mają też przewidywać scenariusze na wypadek zachorowania turystów, kwarantanny, leczenia czy przygotowania odpowiedniej liczby testów. Dodatkowo trzeba wprowadzić w życie zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa pasażerów w samolotach czy autobusach.

Komisja Europejska ma ponadto wypracować system oceniania, czy zalecane środki zostały wprowadzone w życie przez poszczególne kraje. Na tej podstawie niemieckie władze chcą wydawać indywidualne zalecenia epidemiczne dla podróży do poszczególnych krajów.

(DPA/szym)