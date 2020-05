Niemcy: nowe przepisy na lotniskach

Maski ochronne są obowiązkowe w określonych miejscach na lotniskach, kontrola i odprawa pasażerów może potrwać dłużej, ale na razie nie będzie nakazu kontroli lekarskiej podróżnych - tak w największym skrócie przedstawia się zakres zmian proponowanych przez Niemiecki Związek Portów Lotniczych (ADV). Noszenie masek ma niemal całkowicie wykluczyć ryzyko zarażenia się koronawirusem po podjęciu przez linie lotnicze normalnej pracy, twierdzą eksperci ADV.

Różne zasady w różnych landach

Do tej pory w różnych landach różnie podchodzono do nakazu noszenia masek w lotniskowych terminalach. Były one obowiązkowe w Berlinie, Bremie, Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii i w Dolnej Saksonii. W pozostałych krajach związkowych pasażerowie musieli je nakładać tylko podczas kontroli i przy oddawaniu bagażu. Teraz maski będą nosili wszyscy pasażerowie na wszystkich lotniskach we wszystkich landach, co bardzo cieszy szefa ADV Ralpha Beisela.

Więcej autobusów, mniej miejsc siedzących

Niemiecki Związek Portów Lotniczych zaleca zarządom lotnisk rozrzedzenie strumieni pasażerów. Można to będzie osiągnąć, otwierając więcej okienek do ich odprawy i wprowadzając do ruchu więcej lotniskowych autobusów, dowożących pasażerów do samolotów. W poczekalniach trudniej będzie korzystać z krzeseł, a w kolejce do rękawa pasażerowie powinni zachować zalecany odstęp, podobnie jak w sklepach. Po wprowadzeniu tych nowych przepisów w życie, przepustowość lotnisk może się zmniejszyć nawet o połowę.

Lotniska nie chcą kontroli lekarskich

Niemieckie lotniska nadal opierają się przeciwko wprowadzeniu tam kontroli lekarskich podczas odlotów i przylotów. Swoje stanowisko w tej sprawie uzasadniają tym, że kamery termowizyjne i mierzenie temperatury podróżnych nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować nosicieli koronawirusa, na co także zwracają uwagę eksperci. Gdyby władze zarządziły przeprowadzanie kontroli lekarskich, lotniska będą się starały, żeby miało to formę kwestionariuszy wypełnianych przez pasażerów.

